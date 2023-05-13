"Динамо" потерпело сенсационное поражение в день своего 96-летия, впервые проиграв при Шовковском

"Динамо" неожиданно проиграло одесскому "Черноморцу" 2:3 в матче 26-го тура чемпионта Украины по футболу в Премьер-лиге. Встреча в день 96-летия киевской команды состоялась на столичном стадионе им. Лобановского.

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Перед этой игрой букмекеры однозначно ставили в фавориты киевлян.

Сама встреча началась для хозяев шокирующе. Уже на 3-й минуте после подачи углового Олег Демченко распечатал ворота Нещерета.

Забитый гол окрылил гостей и они продолжили атаковать, буквально смяв оборону "бело-синих". Подопечные Шовковского выглядели беспомощно, пропустив через 8 минут второй мяч.

После флангового навеса Зиги Бадибанга Олег Демченко головой сделал счет неприличным - 0:2.

В перерыве исполняющий главного тренера "Динамо" нашел необходимые слова для своих подопечных . С интервалом в 2 минуты Ванат и Буяльский забил по голу.

Оставшееся время на поле шла равная борьба, где увереннее сыграли одесситы. На 71-й минуте Олег Демченко принес победу "Черноморцу", оформив дубль.

Это стало первым поражением Шовковского на посту наставника столичной команды.

В турнирной таблице УПЛ "Динамо" с 50 очками занимает пятое место, отставая от идущей 4-й "Зари" на 5 пунктов. Лидирует с 60 баллами "Шахтер". Он свою игру против "Ингульца" проведет в 17:00.

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