Футболист ''Динамо'' отреагировал на ''большую потерю'' для киевского клуба

Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев считает, что уход Виктора Цыганкова в "Жирону" существенно повлияет на боеспособность киевской команды. В тоже время Кабаев отказался отвечать на вопрос, кто может заменить Виктора и стать новым лидером.

Видео дня

Кабаев уверен, что только тренерский штаб может решать, кому играть, а кому нет.

"Это очень серьезная потеря для нас, поскольку Цыганков забивал много голов. Для нас это большая потеря, он был лидером команды. Кто лучше себя покажет, тот и будет играть. Нужно выходить и играть, а решение уже будут принимать главный тренер и его штаб", – сказал Кабаев в интервью "Динамо" от Шурика.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 января Цыганков официально стал игроком испанской "Жироны". 25-летний полузащитник покинул украинский клуб на условиях полноценного трансфера, который обошелся каталонцам в 5 млн евро и 50% от будущей продажи.

Украинец подписал с "Жироной" контракт на 4,5 года.

По данным СМИ, Цыганков хотел зарабатывать в новом клубе 3 млн евро. Кроме того, Виктор испугался возвращаться в Киев.

По информации СМИ, Виктор выехал из Украины благодаря системе "Шлях", как волонтер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!