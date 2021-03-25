Франция – Украина: видеообзор матча отбора на ЧМ-2022

Сборная Украины смогла сотворить сенсацию и сыграть вничью с Францией в первом туре отбора на ЧМ по футболу-2022.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Франция – Украина.

Проигрывая после первого тайма наши соотечественники смогли добиться позитивного результат после удара Сидорчука и рикошета от защитника французов.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Франция – Украина 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 19 Гризманн, 1:1 – 57, автогол Кимпембе.

Франция – Льорис, Кимпембе, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Рабьо, Канте, Коман (Дембеле, 64), Жиру (Погба, 63), Мбаппе (Марсьяль, 77), Гризманн.

Украина – Бущан, Караваев, Миколенко, Матвиенко, Зинченко, Шапаренко (Зубков, 86), Сидорчук (Коваленко, 79), Кривцов, Малиновский, Забарный, Яремчук (Мораес, 73).

Предупреждение: Павар (30).

Как сообщал OBOZREVATEL, до этого Украиной и Францией играли в октябре 2020 года. Из-за коронавируса наши соотечественники приехали на "Стад де Франс" ослабленным составом и были разгромлены со счетом 1:7.