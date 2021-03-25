Франція – Україна: відеоогляд матчу відбору на ЧС-2022

Збірна України змогла створити сенсацію і зіграти внічию з Францією в першому турі відбору на ЧС з футболу-2022.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Франція – Україна.

Програючи після першого тайму наші співвітчизники змогли добитися позитивного результат після удару Сидорчука і рикошету від захисника французів.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Франція – Україна 1:1 (1:0, 0:1)

Голи: 1:0 – 19 Грізманн, 1:1 – 57, автогол Кімпембе.

Франція – Льоріс, Кімпембе, Варан, Люка Ернандес, Павар, Рабьо, Канте, Коман (Дембеле, 64), Жиру (Погба, 63), Мбаппе (Марсьяль, 77), Грізманн.

Україна – Бущан, Караваєв, Миколенко, Матвієнко, Зінченко, Шапаренко (Зубков, 86), Сидорчук (Коваленко, 79), Кривцов, Малиновський, Забарний, Яремчук (Мораес, 73).

Попередження: Павар (30).

Як повідомляв OBOZREVATEL, до цього Україна і Францією грали в жовтні 2020 року. Через коронавiрус наші співвітчизники приїхали на "Стад де Франс" ослабленим складом і були розгромлені з рахунком 1: 7.