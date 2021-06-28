Франция – Швейцария: букмекеры дали прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020

Франция считается явным фаворитом противостояния со Швейцарией в 1/8 финала Евро-2020. Поединок между командами состоится в понедельник, 28 июня, в Бухаресте.

Ставки на победу действующих чемпионов мира принимаются за коэффициент 1,60, ничья – за 3,80, в то время триумф их соперников в основное время можно поставить за 6,00. Что касается выхода в четвертьфинал, то котировки на Францию составляют 1,28, а на Швейцарию – 3,50.

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Отметим, что фавориты столкнулись с определенными кадровыми трудностями. Дидье Дешам точно не может рассчитывать на защитника "Эвертона" Люка Диня и нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле, под вопросом участие в поединке Люка Эрнандеса ("Бавария"), Тома Лемара ("Атлетико") и Маркуса Тюрама ("Боруссия" М).

На старте Евро-2020 Франция выиграла "группу смерти", в которую кроме нее попали Германия, Португалия и Венгрия. Швейцарцы заняли третье место в квартете А, пропустив вперед Италию и Уэльс.

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 июня на чемпионате Европы определились два четвертьфиналиста. Чехия сенсационно оказалась сильнее Нидерландов, а Бельгия минимально победила Португалию.