Форвард сборной Украины отказывается продолжать контракт с 'Шахтером' и хочет покинуть клуб

"Шахтер" пытается удержать в своем составе форварда сборной Украины Даниила Сикана. Как сообщает "Футбол 24", руководство "горняков" сделало 22-летнему футболисту улучшенное предложение по новому контракту. Старый договор истекает летом 2024 года.

Видео дня

Согласно новому соглашению, нападающий будет получать более высокую зарплату, чем он получает сейчас. СМИ утверждают, что Сикан не хочет продолжать сотрудничество с донецким клубом и планирует продолжить карьеру за границей.

Также утверждается, что украинцем интересуются клубы итальянской Серии А, готовые заплатить немалые подъемные за непродление контракта с "оранжево-черными".

Напомним, что Сикан с 2019 года провел в футболке "Шахтера" 57 матчей, забив 11 голов и отдав 3 передачи. Трансферная стоимость составляет 4 млн евро.

Отметим, что Сикан стал автором невероятного фейла в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором "горняки" играли на выезде с шотландским "Селтиком". Форвард молодежной сборной Украины не смог реализовать 100%-голевой момент в концовке игры, не сумев принести команде победу

Как сообщал OBOZREVATEL, Сикан в подробностях рассказал, как на сборах в Турции отправил в нокаут пьяного российского дебошира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!