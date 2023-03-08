Пьяный россиянин в Турции крикнул ''Россия – forever'' и был нокаутирован футболистом сборной Украины

Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан впервые в подробностях рассказал, как на сборах в Турции отправил в нокаут пьяного российского дебошира. Инцидент случился 7 февраля в вечернее время, когда игрок сборной Украины после тренировки вместе с сотрудником "Шахтера" Романом Терновым и его семьей шли играть в бильярд.

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В это время россиянин увидел форму Сикана и начал ему кричать "Спартак-чемпион". Наш футболист проигнорировал провокацию, однако затем он и российская компания пересеклась второй раз.

"Стоим, спокойно общаемся между собой. И здесь мы слышим русскую речь, крики на русском. Рома говорит: "Это тот русский чувак. Я отсел, потому что была бы драка". А я уже на низком старте, потому что это такая быдлота... Не позволю, чтобы так вели себя в гостинице или еще где-нибудь", – вспоминает Сикан.

В тот момент, когда русский пьяница шел к себе в номер он решил второй раз спровоцировать украинского форварда.

"Он кричит: "Спартак" – чемпион, Россия – forever". Я сразу встаю, подхожу, слово за слово, я даю ему оплеуху. Он упал на плитку, попытался подняться, но у него не получилось. А через день их выгнали из гостиницы", - цитирует Сикана клубный Youtube-канал "горняков".

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 февраля в отеле Royal Seginus (Анталья) состоялась драка между футболистами украинского "Миная" и игроками ярославского "Шинника".

Также было опубликовано видео драки футболистов "Миная" и "Шинника".

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