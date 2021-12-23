ФИФА назвала место сборной Украины в последнем рейтинге 2021 года

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала заключительный мировой рейтинг сборных за 2021 год. Национальная команда Украины осталась 25-й.

Месяц назад подопечные Александра Петракова после победы над сборной Боснии и Герцеговины (2:0) в групповом раунде отбора на чемпионат мира-2022 поднялись на одну строчку. С того времени позиция украинцев не изменилась.

Лидирует в рейтинге по прежнему Бельгия. Бразильцы занимают вторую строчку. На третьем месте Франция.

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Наши возможные соперники по плей-офф мундиаля – сборные Швеции, Уэльса и Шотландии – находятся на 18-м, 19-м и 38-м местах соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры считают, что Украина не пробьется на чемпионат мира-2022.

16 декабря "желто-синие" получили соперников в Лиге наций.

Наша команда сыграет в группе 1 с командами Шотландии, Ирландии и Армении. Жеребьевка нового сезона популярного европейского турнира состоялась в швейцарском Ньоне.

Ранее футболисты сборной Украины Андрей Ярмоленко и Николай Шапаренко стали героями мема в соцсетях.

Их совместное видео с матча квалификации на чемпионат мира-2022 стало вирусным в сети.