Пока муссируется тема "продолжений" перемирия и "скорых концов" войны, конспирологически обобщим тенденцию, которая реально может спровоцировать некоторые сдвиги.

Речь идет о настроениях среди "плохих россиян", формирующих личную стратегию и выбирающих тактику по итогам событий последних месяцев.

1. На пятом году полномасштабного вторжения, к сожалению, можно констатировать, что критическая масса "хороших россиян" заняла позицию "вынесите нам Путина из Кремля и аккуратно внесите туда нас, ничего не поламайте" (отдельные порядочные достойные люди в российской эмиграции и политические узники внутри России лишь подчеркивают эту тенденцию).

Часть "хороших россиян" периодически срывается в критику, мол, Украина недостаточно хорошо борется за их политическое будущее и благосостояние. Более того – смеет мешать их благоденствию в европах!

2. Однако в Украине уже давно разобрались, что россиян следует делить не на хороших и плохих, а на полезных и бесполезных. И с этой точки зрения "плохие" нередко оказываются более полезными. Ибо их деятельность, скажем так, задает модальность текущего российского режима.

Смена их позиции может привести либо к смене модальности, либо к смене режима. Поэтому наблюдать за ними любопытно. В том числе и потому, что "плохие россияне", которые ранее вполне комфортно себя чувствовали при Путине, достаточно предметны в своих желаниях и действиях.

У меня на примете есть определенная референтная группа "плохих россиян", за которыми я стал наблюдать ещё до 2022 г. (и, собственно, до изобретения деления на хороших и плохих). Вот их личная траектория очень наглядна.

3. В момент, когда российские ракеты обрушились на Киев, Харьков и другие города Украины 24 февраля 2022 года (т.е., "на входе"), прагматичные люди в РФ сразу начали думать о формате ВЫХОДА из этой ситуации.

Это была прямая незаконная и неспровоцированная агрессия России, означавшая резкий прыжок за рамки международного права. Но несмотря на то, что общим местом стали разговоры о "сломе миропорядка", прагматичные люди понимают, что вообще без правил и ориентиров нельзя, нужна преемственность власти, собственности и т.д.

Поэтому среди "плохих россиян" сразу бытовало вполне ясное видение того, ЧЕМ технически "все это" ДОЛЖНО ЗАКОНЧИТЬСЯ, чтобы ситуация вошла в комфортные для всех (кроме Украины – жертвы агрессии) рамки.

Вариантов всего два:

1) Украина должна исчезнуть как субъект, существовавший до 24.02.22. Чтобы никто не мог сфокусировать претензии к агрессору. Появление 2-3 конкурирующих "украин", образование какого-то нового субъекта, какие-то "правительства в изгнании" – всё подходит. Т.к., дает возможность перевернуть страницу и через какое-то время восстановить отношения для business as usual.

2) Субъект, которые считается "Украиной по состоянию на 24.02.22" (в любых границах, с любой властью) добровольно (или под давлением – неважно) должен официально ПРОСТИТЬ россиян и ПРИЗНАТЬ окончание конфликта.

Эти варианты создали бы новую реальность, комфортную и для Кремля, и для западных партнеров.

Для РФ они формируют своего рода гарантии. Ибо мир реальной политики – жесток. При наличии формального повода предъявить претензии (даже при отсутствии такого желания у самой Украины) какие-нибудь оппоненты РФ могут заигрывать эту карту. Поэтому нужны формальные отсечки.

4. "Плохие россияне" добросовестно вкладывались в реализацию этих сценариев.

Однако к концу 2022 года стало ясно, что Украина как субъект исключительно под военным давлением никуда не исчезнет. Для гипотетического сохранения варианта 1 нужно подключать внутриполитический фактор. Т.е., временно останавливать войну и двигаться через политический процесс.

В 2023-2024 г. подопытные "плохие россияне" чувствовали себя вполне комфортно, потому что все шло более-менее нормально для РФ и на столе присутствовали варианты как демонтажа Украины политико-военными средствами, так и варианты формальных отсечек претензий.

Что их тревожило, так это непримиримая позиция украинского общества по поводу формальной фиксации российских достижений. Но часть опасений снималась уверенностью, что, когда Украина провалится во внутренние проблемы, украинцам станет не до претензий россиянам.

В 2025 году начались качели, которые в 2026 г. достигли угрожающей амплитуды.

5. Специфика "плохих россиян" в том, что это, за редким исключением, до мозга костей прозападные люди. Они хотели бы интегрироваться и поддерживать коммуникацию с западом, но на своих условиях.

Внутренний комфорт "плохих россиян" опирался на некое ощущение СВОБОДЫ ВЫБОРА и наличие вариантов, которых нет у других.

Материальным выражением этого выбора были зона (периметр) комфорта внутри РФ и запасные аэродромы за границей, ощущение неприкосновенности и возможность быть мобильным.

В этой картине мира Россия была ОДНОЙ ИЗ точек, в которых данные субъекты проживали свою жизнь. У этой точки была своя роль.

В 2022 году серьезно нарушилась коммуникация с западом, был утрачен ряд возможностей и доступ к нажитому непосильным грабежом РФ. Как многие верили – временно. Т.е., всё отыграем, перевернём страницу и вернёмся.

Но к 2026 году ситуация сильно изменилась.

По ходу войны Россия и россияне набрались токсичности. Текущий уровень токсичности показывает "плохим россиянам", что на бездуховном западе их могут безнаказанно ограбить. Не всю РФ как государство-агрессор, а персонально их. Они беззащитны и бесправны.

Война в Персидском заливе показала, что ещё одна "тихая гавань" эфемерна. Россияне там также уязвимы, и даже деньги не решают.

В итоге для увеличивающегося числа "плохих россиян" примерно с 2023 года Россия принципиально сменила статус: раньше была ОДНОЙ ИЗ набора опций, а теперь стала ЕДИНСТВЕННОЙ опцией.

"Плохие россияне" внезапно осознали, что будущее в России на непредсказуемый срок является их единственным вариантом.

И они посмотрели на РФ другими глазами.

И им не особо понравилось.

Ибо возникла задача обустраиваться в России и обустраивать Россию в новых условиях – тотального оскотинивания, милитаризации, фашизации, начавшегося передела собственности и др...

Они лучше других знаю быт, нравы и реальное положение дел. С чем можно было мириться за счет мобильности, защищённого будущего для семей и смены картинки перед глазами. А теперь нет.

Дискуссия на этот счёт несколько раз прорвалась в эфир из первых уст, настолько все остро.

6. Весна 2026 г. резко добавила негатива.

Кроме чувства, что дела в стране идут куда-то не туда, проблемы накапливаются, авторитет страны в мире сдувается:

Из-за дальних ударов Украины исчезло ощущение физической безопасности;

Отключение интернета лишило многих отдушин, поломало бизнесы и сделало уязвимым все безналичное богатство;

Закрытие воздушного пространства (а инцидент в Ростове-на-Дону показал, что оно может быть закрыто случайно и надолго) уничтожило опцию экстренной эвакуации, даже на чартере в Турцию/Египет.

Т.е., люди оказались концептуально, технически и материально взаперти. Негативные факторы накапливаются и сужают жизненное пространство для расширяющегося круга лиц. Тенденцию все видят и усиленно смотрят по сторонам в поисках выхода.

7. И если раньше генеральной линией выхода было продавить Украину, то сейчас установился определенный баланс. Неясно, что реалистичнее. Не исключено, что проще толкать к смене позиции Кремля.

Первый шаг здесь – остановка войны. Который выглядит технически исполнимым.

Но дальше возникает сущностный вопрос.

Поскольку речь не идет о тотальной капитуляции Украины, формальное ПРОЩЕНИЕ и ПРИЗНАНИЕ требуется не только России, но и отдельным лицам. Которые понимают, что принесли Украине много горя. Причем это прощение должно быть реальным, в сторону деэскалации.

Для "плохих россиян" возникает двуединая задача: получить персильшайн лично себе и близкому кругу, а также создать условия для реального понижения градуса ненависти. Потому что украинцы догонят, тут без вариантов.

Если первое технически возможно с помощью "деятельного раскаяния", то второе скорее реализуемо через перенаправление и фокусировку ненависти на некотором круге общепризнанных злодеев.

8. Момент очень своеобразный. Когда ты сам ищешь выход, возникают подозрения, а не нашли ли его другие? Хватит ли "выходных" билетов?

Ведь какие-то злодеи для разрядки гнева должны ж остаться. Причем на разных уровнях. Не только в федеральных элитах, кого-то ж должны будут разрывать дорогие россияне на уровне регионов и на нижне-среднем уровне.

Явочным порядком кандидатом в главные злодеи стал товарищ Кириенко. Ибо он отвечает за внутриполитическую ситуацию.

Неизбежно будет набирать обороты веселый конкурс: как не оказаться в списке тех, кого будут приоритетно догонять украинцы, и попасть в список тех, с кем будет говорить запад в поиске альтернативной конструкции Путину.

А за всем этим еще маячит император Си, которого все устраивает. Разве что он хотел бы больше искр между РФ и Европой, дабы потом собрать все каштаны и рассадить всех по будкам с правильными китайскими ярлычками.

Визит Трампа в Пекин может оказаться пустышкой, все основное перенесут на "после ноября". Разве что во время визита США эффектно атакуют Иран.

Независимо от этого парад в Москве обозначил, что у Путина жалкий вид. И надо на всякий случай готовиться.

Вот и посмотрим, кто полезнее – хорошие или плохие.