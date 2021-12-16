Сборная Украины по футболу получила соперников в Лиге наций

Сборная Украины по футболу в Лиге наций-2022/2023 сыграет в группе 1 с командами Шотландии, Ирландии и Армении. Жеребьевка нового сезона популярного европейского турнира состоялась в швейцарском Ньоне.

Экс-полузащитник сборной Украины, а ныне телеэксперт Эдуард Цихмейструк прокомментировал результаты. Отметим, что с Шотландией Украина сыграет в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022.

"Я не думаю, что сейчас Петраков так же радовался жребию, чем тогда. И Ирландия очень непростой соперник. У них такой непростой стиль. Они больше не дают играть, чем дают", – заявил Цихмейструк в интервью OBOZREVATEL.

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Цихмейструк добавил, что может это и лучше, что Шотландия выпала дважды.

"Главное, чтобы мы не на ошибках учились. А и там, и там сыграли хорошо. Наверное, судьба нам второй раз дала такого соперника, потому что Петраков первый раз так радовался", – отметил телеэксперт.

Напомним, что наша команда будет выступать в Лиге B, куда она опустилась после технического поражения от сборной Швейцарии.

Подопечные Александра Петракова свои поединки групповой проведут в июне и сентябре 2022 года. Из-за проведения чемпионата мира-2022 зимой четыре из шести туров Лиги наций будут сыграны в июне.

Победители четырех групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций, которая намечена на июнь 2023 года. Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше.

Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч Швейцария – Украина должен был состояться 17 ноября 2020 года, но в день игры врач кантона Люцерн решил отправить нашу национальную команду на карантин из-за вспышки коронавируса. По этой причине поединок Лиги наций был отменен.

После прибытия в Украину вся наша делегация сдала отрицательные тесты на COVID-19, но УЕФА все равно решил присудить подопечным Андрея Шевченко техническое поражение.