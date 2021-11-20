Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА после победы над Боснией

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила мировой рейтинг сборных. Национальная команда Украины поднялась в нем на одну ступеньку – с 26-й на 25-ю. Локальный успех произошел с подопечными Александра Петракова после недавней победы над сборной Боснии и Герцеговины (2:0) в групповом раунде отбора на чемпионат мира-2022.

В окружении украинской команды сразу четыре позиции потеряли поляки, проиграв венграм матч, который не влиял на турнирное положение в группе. Отметим, что наши возможные соперники по плей-офф Мундиаля – сборные Швеции, Уэльса и Шотландии – находятся на 18-м, 19-м и 38-м местах соответственно. Российская команда после неудачи в Хорватии опустилась на 34-ю ступеньку, пропустив вперед Корею.

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В когорте лидеров отметим падение чемпионов Европы, итальянцев, с четвертой строчки на шестую. Напомним, подопечные Роберто Манчини, как и португальцы, также могут попасться нашей сборной в стыковых поединках. Тройка лучших не изменилась: Бельгия, Бразилия, Франция.

Начинали 2021-й год "сине-желтые" 24-ми, в августе стали 25-ми, в сентябре – 27-ми. И вот два месяца подряд украинские футболисты отвоевывают по одной позиции.

OBOZREVATEL сообщал, где и когда смотреть жеребьевку плей-офф ЧМ-2022 с участием Украины.

Тем временем, футболист "Зенита" Ракицкий ждет матчей между украинскими и российскими командами.