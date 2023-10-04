Евро-2028 по футболу пройдет сразу в пяти странах: все подробности

Финальная часть чемпионата Европы 2028 года по футболу пройдет в Великобритании и Ирландии. Это стало известно после того, Турция отозвала свою заявку на проведение турнира.

Об этом информирует официальный сайт Европейского футбольного союза (УЕФА). Отмечается, что Турция решила сосредоточиться на борьбе за право организовать вместе с Италией первенство 2032 года.

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Таким образом Евро-2028 должны принять сразу пять стран – Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия и Ирландия. Окончательно они будут утверждены в качестве хозяев первенства 10 октября на исполнительном комитете УЕФА. Там же будут названы и организаторы Евро-2032.

Отметим, что британские команды не смогут получить автоматические путевки на турнир, так как по правилам УЕФА, место на ЧЕ может быть зарезервировано максимум для двух сборных-хозяек.

Ранее УЕФА все не решился назначать руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорада Мажича от работы на матче донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на минувшей неделе юношеские сборные России были возвращены в отборочные турниры к чемпионатам Европы. Это вызвало массовый бойкот со стороны многих стран.

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