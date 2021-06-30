Посол Швеции – о проигрыше его страны в 1/8 финала Евро-2020: слава Украине, героям слава!

Посол Швеции в Киеве Тобиас Тиберг поздравил сборную Украины с победой в 1/8 финала Евро-2020 слоганом "Слава Украине, героям слава!". Отметим, что команда страны дипломата уступила подопечным Андрея Шевченко со счетом 1:2 и не смогла попасть в четвертьфинал.

Свои эмоции по поводу игры посол выразил в официальном Twitter-аккаунте во вторник, 29 июня. Еще перед игрой он опубликовал фото в форме и с двумя скрещенными флажками в руках – Украины и Швеции.

"Прогноз на сегодня: победители будут желто-синими!" – пошутил Тиберг.

Видео дня

После окончания исторического для украинской сборной матча дипломат обнародовал новый пост на своей странице в соцсети.

Использовав много эмодзи, обозначающих государственный флаг Украины, Тиберг написал знаменитый патриотический слоган: "Слава Украине, героям слава!".

Пользователи в комментариях поблагодарили посла за поддержку, а игроков футболистов Швеции – за отличную игру. Матч подписчики Тиберга назвали зрелищным и достойным.

Добавим: сборная Украины впервые вышла в плей-офф чемпионатов Европы по футболу и дошла до 1/4. Онлайн-трансляцию матча Швеция – Украина можно почитать по ссылке, а видео голов посмотреть тут.

Как ранее писал OBOZREVATEL, соперником Украины в 1/4 финала стала команда Англии, которой на предыдущем этапе удалось обыграть Германию (2:0). Матч состоится 3 июля в Риме. Начало в 22:00.