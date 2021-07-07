Евро-2020 7 июля: где смотреть и расписание трансляций

В среду, 7 июля, на чемпионате Европы по футболу-2020 состоится второй полуфинал. Англия и Дания на легендарном "Уэмбли" определят сильнейшего в борьбе за путевку в решающий матч турнира.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Англия – Дания.

Вашему вниманию расписание игрового дня.

Евро-2020. 1/2 финала

Англия – Дания, 22:00

Лондон, стадион "Уэмбли"

Трансляция – ТРК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2", "Первый канал (Россия)", "Беларусь 5", "Беларусь 5. Интернет"

Видео дня

Главный арбитр – Феликс Брых (Германия)

Отметим, что для Англии и Дании это станет 24-й встречей на уровне футбольных сборных. До этого 13 раз побеждали родоначальники футбола и лишь 5 побед в активе у скандинавов. Еще 5 раз была зафиксирована ничья

Последний раз эти страны пересекались в Лиге наций. В Копенгагене голов забито не было.

Ответный матч в Лондоне сенсационно выиграли датчане.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1/4 финала Англия прошла Украину.

Матч на Уэмбли завершился со счетом 0:4.

Несмотря на такой результат, в Киеве Шевченко и его футболистов встретили овациями.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".