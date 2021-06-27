Евро-2020 27 июня: где смотреть, календарь и расписание матчей

На чемпионате Европы по футболу в воскресенье, 27 июня, продолжится стадия плей-офф. Матчи состоятся в Будапеште и Севилье.

Программа игрового дня начнется с поединка на "Пушкаш Арене", где Нидерланды попытаются обыграть Чехию. В 22:00 на поле "Ла-Картухи" выйдут Бельгия и Нидерланды.

Вашему вниманию расписание игрового дня.

Евро-2020. 1/8 финала

Нидерланды – Чехия, 19:00

"Пушкаш-Арена" (Будапешт).

Трансляция – "Футбол 1", "Футбол 2", "Первый канал", "Беларусь", "Беларусь 5. Интернет"

Главный арбитр – Стюарт Эттуэлл (Англия)

Видео дня

(победитель сыграет с Данией)

Бельгия – Португалия, 22:00

"Ла-Картуха" (Севилья).

Трансляция – ТРК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2", "Первый канал" (Россия), "Беларусь", "Беларусь 5. Интернет"

Главный арбитр – Бастиан Данкерт (Германия)

(победитель сыграет с Италией)

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 29 июня, свою игру на ЧЕ проведет и Украина. Подопечные Шевченко сразятся со Швеции. Уже опубликованы прогноз букмекеров и расписание телетрансляций этой игры.

Именно шведы и вывели нашу команду в плей-офф с третьего места.

Отметим, матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".