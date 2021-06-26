Евро-2020 26 июня: где смотреть, календарь и расписание матчей

На чемпионате Европы по футболу в субботу, 26 июня, стартует стадия плей-офф. Борьбу за кубок продолжают 16 команд, среди которых есть и сборная Украины.

Первыми в четвертьфинальной стадии стартуют представители Уэльса, Дании, Италии и Австрии. Особенный интерес вызывает поединок "скуадры адзурры" с обидчиками украинской команды в группе австрийцами.

Вашему вниманию расписание игрового дня.

Видео дня

Евро-2020. 1/4 финала

Уэльс – Дания, 19:00

Амстердам, "Йохан Кройф Арена"

Трансляция – "Футбол 1", "Футбол 2", "Россия 1", "Беларусь", "Беларусь 5. Интернет"

Главный арбитр – Даниэль Зиберт (Германия)

Италия – Австрия, 22:00

Лондон, "Уэмбли"

Трансляция – ТРК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2", "Первый канал" (Россия), "Беларусь", "Беларусь 5. Интернет"

Главный арбитр – Энтони Тейлор (Англия)

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины впервые вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу. Наша команда стала одной из лучших среди тех, кто занял третьи места в своих группах. "Желто-синие" оказались выше Финляндии и Словакии.

Это стало возможным благодаря победам Швеции над Польшей (3:2) и Испании над Словакией (5:0).

Такой выход украинцев в плей-офф вызвал иронию среди наших болельщиков. Они с юмором отреагировали в соцсетях, опубликовав множество мемов и подколок.