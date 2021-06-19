Евро-2020 19 июня: где смотреть, календарь и расписание трансляций
На чемпионате Европы по футболу-2020 в субботу, 19 июня, будут сыграны очередные матчи второго тура группового этапа. Свои поединки проведут участники квартетов Е и F.
Несомненно, центральной игрой дня считается противостояние сборных Германии и Португалии. "Бундестим" после поражения от Франции в стартовой встрече просто обязаны брать очки в поединки против победителей Евро-2016.
Кроме того, интересным выглядит и поединок Польши против Испании. "Фурия роха", не сумев обыграть шведов, поставила себя не в самое удобное положение.
Вашему вниманию полное расписание ЧЕ 19 июня.
Евро-2020. 2-й тур
Группа Е
Испания – Польша, 22:00
Трансляция – ТРК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2", "Первый канал" (Россия), "Беларусь 5", "Беларусь 5. Интернет"
"Ла-Картуха", Севилья
Главный арбитр – Даниэле Орсато (Италия)
Группа F
Венгрия – Франция, 16:00
Трансляция – "Футбол 1", "Футбол 2", "Россия 1", "Беларусь 5", "Беларусь 5. Интернет"
"Пушкаш Арена", Будапешт
Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)
Португалия – Германия, 19:00
Трансляция – ТРК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2", "Первый канал" (Россия), "Беларусь 5", "Беларусь 5. Интернет"
"Арена Мюнхен", Мюнхен
Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)
Как сообщал OBOZREVATEL, во втором туре Евро-2020 сборная Украины обыграла команду Македонии 2:1. Голами в составе нашей команды отметились капитан Андрей Ярмоленко и форвард Роман Яремчук. К тому же, на 85-й минуте игры Руслан Малиновский не реализовал пенальти.
После этой игры СМИ проанализировали расклады, как "желто-синим" выйти в плей-офф чемпионата.