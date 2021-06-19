Евро-2020 19 июня: где смотреть, календарь и расписание трансляций

На чемпионате Европы по футболу-2020 в субботу, 19 июня, будут сыграны очередные матчи второго тура группового этапа. Свои поединки проведут участники квартетов Е и F.

Несомненно, центральной игрой дня считается противостояние сборных Германии и Португалии. "Бундестим" после поражения от Франции в стартовой встрече просто обязаны брать очки в поединки против победителей Евро-2016.

Кроме того, интересным выглядит и поединок Польши против Испании. "Фурия роха", не сумев обыграть шведов, поставила себя не в самое удобное положение.

Видео дня

Вашему вниманию полное расписание ЧЕ 19 июня.

Евро-2020. 2-й тур

Группа Е

Испания – Польша, 22:00

Трансляция – ТРК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2", "Первый канал" (Россия), "Беларусь 5", "Беларусь 5. Интернет"

"Ла-Картуха", Севилья

Главный арбитр – Даниэле Орсато (Италия)

Группа F

Венгрия – Франция, 16:00

Трансляция – "Футбол 1", "Футбол 2", "Россия 1", "Беларусь 5", "Беларусь 5. Интернет"

"Пушкаш Арена", Будапешт

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Португалия – Германия, 19:00

Трансляция – ТРК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2", "Первый канал" (Россия), "Беларусь 5", "Беларусь 5. Интернет"

"Арена Мюнхен", Мюнхен

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Как сообщал OBOZREVATEL, во втором туре Евро-2020 сборная Украины обыграла команду Македонии 2:1. Голами в составе нашей команды отметились капитан Андрей Ярмоленко и форвард Роман Яремчук. К тому же, на 85-й минуте игры Руслан Малиновский не реализовал пенальти.

После этой игры СМИ проанализировали расклады, как "желто-синим" выйти в плей-офф чемпионата.