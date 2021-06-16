Евро-2020 16 июня: где смотреть, календарь и расписание трансляций

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
1,8 т.
Италия Швейцария

На чемпионате Европы по футболу-2020 в среду, 16 июня, стартует 2-й тур группового этапа. Матчи квартетов B и А запланированы в Санкт-Петербурге, Баку и Риме.

Главным матчем дня станет битва в Вечном городе, где сборная Италии сразится со Швейцарией. Кроме того особый интерес для украинских болельщиков будет представлять матч в Питере. Там сборная Финляндии попытается нанести второе поражение подряд команде РФ.

Италия - Швейцария (2010 год)
Видео дня

Вашему вниманию расписание матчей.

Евро-2020. 2-й тур

Группа B

Финляндия – Россия 16:00.

Трансляция: Первый канал (Россия), "Футбол 1", "Футбол 2", "Беларусь 5"

"Газпром Арена", Санкт-Петербург

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

"Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

Группа A

Турция – Уэльс, 19:00

Трансляция: "Футбол 1", "Футбол 2", "Матч ТВ", "Беларусь 5"

Олимпийский стадион, Баку

Главный арбитр: Артур Диаш (Португалия)

Олимпийский стадион (Баку).

Группа A

Италия – Швейцария - 22:00.

Трансляция: ТРК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2", "Беларусь 5", "Россия 1"

Олимпийский стадион, Рим

Главный арбитр: Сергей Карасев (Россия)

Олимпийский стадион (Рим).

Напомним, что в первом матче сборная России разгромно проиграла команде Бельгии.

Группы Евро-2020.
Календарь группового этапа Евро-2020.
Календарь плей-офф Евро-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".

Евро-2020