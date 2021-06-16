Евро-2020 16 июня: где смотреть, календарь и расписание трансляций
На чемпионате Европы по футболу-2020 в среду, 16 июня, стартует 2-й тур группового этапа. Матчи квартетов B и А запланированы в Санкт-Петербурге, Баку и Риме.
Главным матчем дня станет битва в Вечном городе, где сборная Италии сразится со Швейцарией. Кроме того особый интерес для украинских болельщиков будет представлять матч в Питере. Там сборная Финляндии попытается нанести второе поражение подряд команде РФ.
Вашему вниманию расписание матчей.
Евро-2020. 2-й тур
Группа B
Финляндия – Россия – 16:00.
Трансляция: Первый канал (Россия), "Футбол 1", "Футбол 2", "Беларусь 5"
"Газпром Арена", Санкт-Петербург
Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)
Группа A
Турция – Уэльс, 19:00
Трансляция: "Футбол 1", "Футбол 2", "Матч ТВ", "Беларусь 5"
Олимпийский стадион, Баку
Главный арбитр: Артур Диаш (Португалия)
Группа A
Италия – Швейцария - 22:00.
Трансляция: ТРК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2", "Беларусь 5", "Россия 1"
Олимпийский стадион, Рим
Главный арбитр: Сергей Карасев (Россия)
Напомним, что в первом матче сборная России разгромно проиграла команде Бельгии.
Как сообщал OBOZREVATEL, Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".