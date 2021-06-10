Евро 2020 12 июня: где смотреть, расписание трансляций, календарь

В субботу, 12 июня, на чемпионате Европы состоятся матчи 1-го тура группового этапа. Поединки пройдут в Азербайджане, Дании и России.

Центральным событием дня станет поединок в Санкт-Петербурге, где лидер рейтинга ФИФА Бельгия сразится с подопечными Станислава Черчесова.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полное расписание игрового дня.

12 июня

Уэльс – Швейцария – 16:00: Матч ТВ, Беларусь 5, Футбол 1, Футбол 2

Группа А, Олимпийский стадион (Баку)

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (FRA)

Видео дня

Дания – Финляндия – 19:00: Матч ТВ, Беларусь 5, Футбол 1, Футбол 2

Группа B, Паркен Стэдиум (Копенгаген)

Главный арбитр: Энтони Тейлор (ENG)

Бельгия – Россия – 22:00: Россия 1, ТРК Украина, Футбол 1, Футбол 2, Беларусь 5

Группа B, Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос (ESP)

Напомним, что сборная Украины на Евро-2020 стартует 13 июня встречей со сборной Нидерландов. Уже были опубликованы прогнозы букмекеров, а также расписание трансляций поединка.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед началом выступления подопечных Шевченко на ЧЕ, наша команда попала в скандал с экипировкой. УЕФА запретил лозунг "Героям слава!" на форме сборной Украины.