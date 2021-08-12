Евгений Селезнев предложил "выйти на улицу" игроку "Динамо" в перерыве матча УПЛ. Видео
Нападающий "Миная" Евгений Селезнев не скрывал своего раздражения после первого тайма матча с "Динамо" в украинской Премьер-лиге. Войдя в подтрибунное помещение, футболист вступил в конфликт с игроком киевлян Александром Караваевым.
На YouTube-канале "Профутбол Digital" появилось видео инцидента в перерыве поединка. В ходе небольшой перепалки Селезнев предложил своему визави выйти на улицу.
Евгений Селезнев (ЕС): Буя, ну какого х** он свистит, бл***, штрафной?
Александр Караваев (АК): Я тебе в глаза сейчас все скажу.
ЕС: Пошли отойдем вместе на улицу, возле стадиона выйдем.
АК: А для чего?
ЕС: Поговорим.
АК: Зачем мне с тобой разговаривать? (Селезнев ушел в раздевалку)
После матча у Караваева спросили о конфликте с нападающим "Миная", но Александр отказался комментировать эту ситуацию, сказав, что он – адекватный парень, который сейчас едет домой, чтобы провести время с семьей.
Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" без проблем разобралось с одним из главных аутсайдеров УПЛ со счетом 2:0. Новичок киевлян Эрик Рамирес провел яркий первый матч за клуб, забив гол и отдав результативную передачу.