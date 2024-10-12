'Это спасало наши задницы'. Мобилизованный спортивный журналист рассказал, что на самом деле происходит в учебке перед отправкой в ВСУ

Известный украинский спортивный журналист Андрей Сенькив, который в середине июня был мобилизован в Вооруженные силы Украины, в интервью изданию Village рассказал свою историю прохождения базовой военной подготовки (БВЗП). Сенькив отметил, что в учебке столкнулся с тем, что приблизительно и ожидал: график, нестабильность, сам себе не принадлежишь, физическая нагрузка, наряды.

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Блогер признался, что упал лишь только один стереотип об армейской дисциплине.

"Нигде раньше я не сталкивался с такой массой непоследовательности. Связываю это с человеческим фактором и обилием мобилизованных. Это нереально большой объем, в том числе и бумажной работы. Затяжки тоже были. Например, обязательно быть во всем, что нам выдали, а не в военных кроссовках вместо берцов или панамке вместо фуражки", – сказал Сенькив.

Андрей описал список всего того, что ему выдали из имущества.

"Нам выдали форму, белье, обувь, котелки, фляги, спальники. Именно мой спальник был огромный и очень парковый, поэтому пользовался своим. Форма тоже парила, более того, БЗИН я проходил летом. Из собственного пользовался павербенками, фонариками, также это средства гигиены, спреи от комаров, крем от загара. Все зависит от того, где вы живете. Я жил в лесу в палатке, а полигон был на поле. Впрочем, можно попасть в центр, где вы будете жить в казарме", – рассказал журналист.

Сенькив запомнил неочевидную полезную вещь, которая очень ему пригодилась.

"Детская присыпка или что-то похожее. Бывают дни, когда ты пять раз потеешь и столько же высыхаешь – и все это посреди поля. Эта присыпка спасала наши задницы", – заявил новобранец.

Андрей Сенькив остался доволен тем, что много стрелял, несмотря на то, что у него проблемы со зрением.

"Мы много стреляли, патронов 400 я выстрелял. Но нюанс в том, что я плохо вижу даже в очках или линзах. Потому, куда я там стрелял, точно не скажу. Но с оружием научился обращаться, все отработали до автоматизма. Подъем в 6:00. Далее завтрак, обучение до обеда и после. Иногда бывали ночные стрельбы. Первые недели – это лекции, а дальше практическая работа: стрельбы, тактика и такмед", – поведал журналист.

Большие впечатления остались после работы в полевых условиях.

"На три дня мы уезжали жить в поле. Нас сбросили с КрАЗа, и мы тактически передвигались посадками, копали окопы, обустраивали позиции, маскировались от дронов, переживали "химическую атаку". Несколько раз стреляли. Мне даже разрешили взять палатку. Мы хорошо ее замаскировали, спали в ней с коллегой. Кто не имел палатки, обустраивал место ночлега из подручных материалов. Туда советую взять сухие души, потому что на несколько дней его там делать никто не будет", – дал рекомендацию Андрей.

Комментируя физические нагрузки Сенькив отметил, что страна увеличила темпы мобилизации, в частности, благодаря тому, что уменьшило порог входа для людей с болезнями.

"Але требования для всех одинаковы. У меня в группе были 140-килограммовый человек, люди с пороками сердца и проблемами с позвоночником. Им было откровенно тяжело. У них, хоть и не всех, вывод ВЛК "пригоден для службы в тыловых структурах", но БЗИН одинаково для всех. Некоторых освобождали от ношения броника, но это нужно индивидуально решать с руководством. Мы передвигались в полном снаряжении по несколько километров в день. Но у меня не было ни одного дня, когда я бы прям страдал. Спасал спорт и велосипед в армию. Могу сказать, что был готов и все выдержал. Это сродни походу в горы, но без резких подъемов", – вспоминает мобилизованный.

Журналист не уверен, что наличие военно-учетной специальности, которая была получена до войны, как-то повлияет на распределение после учебки.

"Обычно люди – это цифры. Нужно определенное количество, и их отправляют туда, где есть необходимость. Самая большая – на боевых должностях в пехоте и ДШУ. Есть люди, которые пропустили часть учений из-за повторной ВЛК и проблем со здоровьем, например, плохое зрение, как у меня. При распределении в бригады это не учитывают, ВЛК смотрят уже в бригадах и батальонах", – не скрыл эмоций Андрей.

Сенькив остался недоволен ни питанием, ни досугом.

"Вечера были относительно свободны, если ты не в нарядах на кухне, на стрельбище или на дежурстве. В субботу обучение было до обеда, а в воскресенье – свободный день. Из минусов, что для имитации работы отдела ППП (психологическая поддержка персонала) в воскресенье были концерты, на которые сгоняли в принудительном порядке. Вместо полежать, отдохнуть, провести время по своему усмотрению. Это действительно бесило. В свободное время играли в карты, смотрели футбол.

У нас питание было безвкусное: либо недоваренное, либо переваренное, либо пересоленное, либо недосоленное. Часто даже было не отличить одну кашу от другой. Мяса не было в достатке. Свежих овощей не видел ни разу, одни закрутки. Фрукты в ограниченном количестве, пол банана на человека. Спасало, что родные передавали что-нибудь почти каждому, несколько раз мы даже жарили шашлык. Потому ели хорошо, но не государственное. Знаю, что есть учебные центры, где прямо круто с питанием. Например, те несколько недель, которые я был на офицерских курсах, – совсем другое дело", – подытожил спортивный журналист.

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