'Это позор. Провокация': арбитр ЧМ-2022 жестко наехал на Месси

Знаменитый испанский арбитр Матеу Лаос жестко раскритиковал звезду сборной Аргентины Лионеля Месси за чемпионат мира 2022 года в Катаре. Рефери, который совсем недавно завершил карьеру, вспомнил о поведении форварда "Майами" в четвертьфинальном поединке мундиаля против Нидерландов.

Об этом Лаос заявил в интервью Tiempo de Juego, пишет портал Goal.com. В частности, испанец назвал провокацией празднование Месси забитого мяча перед тренерской скамейкой нидерландской сборной, а после матча аргентинский футболист устроил настоящий скандал.

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"В той игре был совершенно другой Месси. Он очень плохо вел себя на чемпионате мира, это был позор. За эти годы мы провели вместе более 50 матчей. После празднования гола с руками, прижатыми к ушам, голландцы просто вышли из себя, это была провокация. Месси позвонил мне после игры с Нидерландами на чемпионате мира и извинился за резкие слова, сказанные мне во время игры", – сказал Лаос.

Напомним, на чемпионате мира по футболу 2022 года Аргентина обыграла Нидерланды в серии пенальти, а затем и взяла главный трофей турнира.

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