'Эти идиоты просто убили': знаменитый футболист, поставив в пример матч 'Шахтера', разнес старт Лиги чемпионов

Знаменитый чилийский футболист Артуро Видаль жестко разнес матчи нового сезона Лиги чемпионов. Экс-игрок мюнхенской "Баварии", туринского "Ювентуса, миланского "Интера" и каталонской "Барселоны" особенно прошелся по игре английского "Ньюкасла", поставив ему в пример поединок между "Шахтером" и "Порту".

Об этом Видал заявил в комментарии Red Gol от портала Calciomercato.com на платформе Twitch. 36-летний полузащитник назвал позорной игру "сорок" в Милане с одноименной командой. Представители Серии А имели тотальное преимущество над четвертым коллективом Премьер-лиги, но так и не смогли забить (0:0).

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"Я увидел худший матч в истории Лиги чемпионов – матч между "Миланом" и "Ньюкаслом". Не то, что между "Порту" и "Шахтером", который был великолепным. "Сити", как всегда, был скучен. В матче между ПСЖ и "Боруссией" мне понравился только втором тайм, а в первом я просто уснул. Но эти идиоты из "Милана" против "Ньюкасла" просто убили меня. Я не понимаю... "Ньюкасл" финиширует четвертыми в лиге. Это отвратительно. Они меня чертовски разозлили", – сказал Видаль.

Напомним, донецкий "Шахтер" в матче с четырьмя голами за 20 минут проиграл португальскому "Порту" в первом туре Лиги чемпионов. После игры вратарь португальце Диогу Кошта трогательно поддержал Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче Лиги чемпионов между римским "Лацио" и мадридским "Атлетико" случилась фантастическая развязка с голом вратаря. Позже выяснилось, что голкипер восхищается кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Кроме того, футболист сборной Украины Анатолий Трубин провально дебютировал в ЛЧ за "Бенфику".

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