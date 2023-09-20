'Хочу крепко обнять': самый дорогой вратарь мира трогательно поддержал украинцев

Вратарь "Порту" Диогу Кошта выразил свою поддержку Украине, которая продолжает противостоять российской военной агрессии. 24-летний футболист, который в свой день рождения сыграл с донецким "Шахтером" в Лиге чемпионов, отметил, что был рад сыграть против представителей нашей страны.

Об этом Кошта, который оценивается в рекордные 45 млн евро, заявил в интервью журналистам после матча в Гамбурге, пишет портал OJogo. Страж ворот "Порту", который не смог отстоять на ноль, добавил, что на стадионе в Германии царила невероятная атмосфера, а игроки "Шахтера" показали себя с лучшей стороны.

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"Атмосфера была классной. Несмотря ни на что, болельщики пришли, чтобы увидеть яркое шоу. Я хочу крепко обнять всех украинцев, пожелать им много сил и сказать им, что мы с ними. Мы добились лучшего результата, которого могли, а именно победы. Мы контролировали игру с самого начала. Было здорово, что после того, как пропустили, мы сумели забить второй гол. Они забили хороший гол. Это худший мяч для вратаря – на противоходе. Надо отдать должное сопернику", – сказал Кошта.

Напомним, донецкий "Шахтер" в матче с четырьмя голами за 20 минут проиграл португальскому "Порту" в первом туре Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче Лиги чемпионов между римским "Лацио" и мадридским "Атлетико" случилась фантастическая развязка с голом вратаря.

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