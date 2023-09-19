'Шахтер' разгромным поражением стартовал в Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" проиграл португальскому "Порту" в первом туре Лиги чемпионов сезона 2023/24. Условно домашний матч на стадионе "Фолькспаркштадион" в немецком городе Гамбург завершился со счетом 1:3.

Команда Сержиу Консейсао с первых минут серьезно прижала "Шахтер" к его воротам. Волны атак накатывали одна на одной и на 7-й минуте одна из них стала результативной. Дмитрий Ризнык первый удар Андре Франку потянул, но на добивании Галено опередил украинского защитника, открыв счет.

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Забив гол "Порту" расслабился и сразу пропустил результативную контратаку в ответ. Зубкову дали пространство, Александр оттянул на себя все внимание, отдал на Коноплю, тот вернул в центр штрафной где Келвин Келси головой записал на себя дебютный гол в ЛЧ.

Ничейный счет продержался 5 минут. Данило Сикан подарил мяч сопернику и все тот же Галено оформил дубль.

Мяч практически не задерживался в центральном круге, при этом большую часть игрового времени атаковали гости. Все попытки нападения "горняков" разбивались на подступах к чужой штрафной.

На 28-й минуте "Порто" оформил разгром. Элегантно в три передачи португальцы развернули фланговую атаку, которую в касание замкнул Тареми.

Украинские футболисты очень инертно играли в обороне, позволяя сопернику максимально комфортно себя чувствовать на поле.

Во втором тайме "Порто" перешел в режим экономии энергии. Ведя с комфортным счетом, португальские игроки позволяли украинцам периодически совершать вылазки к своим воротам. Несколько раз на убойной позиции оказывался Зубков, но оба его удара парировал вратарь.

Во втором туре 4 октября подопечные Патрика ван Леувена сыграют в гостях с "Антверпеном". Начало в 19:45.

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