Две пенальти и 'горчичник'. Трубин провально дебютировал за 'Бенфику' в сенсационном матче Лиги чемпионов

Украинский голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин неоднозначно дебютировал за свой новый клуб в Лиге чемпионов. В 1-м туре "орлы" на лиссабонском стадионе "Эштадиу да Луж" сенсационно уступили скромному "Зальцбургу" (0:2).

Перед началом встречи букмекеры принимали ставки на победу хозяев с коэффициентом 1.44, на ничью – 5.00, а на австрийцев – 7.40.

22-летний вратарь сборной Украины вышел в стартовом составе и на 2-й минуте встречи уже заработал пенальти и желтую карточку. Футболист неудачно сыграл на выходе, попав кулаками в голову игроку "Зальцбурга".

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Однако форвард гостей Карим Конате не смог открыть счет, пустив мяч выше перекладины.

Спустя 9 минут рефери поставил второй 11-метровый. Антонио Силва рукой выбил круглый снаряд из пустых ворот, за что получил красную карточку. Роко Шимич мастерски развел Трубина и мяч по разным углам.

В дебюте второго тайма Оскр Глух увеличил преимущество своей команды, реализовав выход один на один.

Играя в меньшинстве, к тому же проигрывая 0:2, "Бенфика" не смогла переломить ход встречи.

За свою игру Анатолий Трубин получил от авторитетного статистического портала Sofascore средне-низкую оценку (6.8). За 90 минут игрового времени украинец сделал 1 сейв, точность передач составила 92% (23/25). Также на счету нашего соотечественника 5 из 7 длинных передач.

Напомним, что Трубин дебютировал за "Бенфику" 17 сентября в гостевом матче 5-го тура чемпионата Португалии против "Визелы".

Как сообщал OBOZREVATEL, Трубин перешел в "Бенфику" 10 августа. Уроженец Донецка был продан за 10 млн евро + бонус в размере 1 млн евро. В составе "горняков" Анатолий сыграл 94 матчах во всех турнирах, пропустив 94 гола. 39 поединков Трубин завершил "в сухую".

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