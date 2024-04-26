'Есть возможность': Россия вновь пригрозила выходом из УЕФА

Российский футбольный союз (РФС) вновь вернулся в обсуждению вопроса смены конфедерации из-за отстранения от международных соревнований. В стране-агрессорке возмутились тому, что юношеские команды из РФ не были возвращены в континентальное первенство.

Об этом в интервью порталу Sport24 заявил президент РФС Александр Дюков. Функционер обвинил Европейский футбольный союз (УЕФА) в том, что тот фактически заморозил переговоры с россиянами относительно их будущего в турнирах организации, и пригрозил уходом из нее.

"Мы находимся в диалоге. Но в настоящий момент переговоры находятся на паузе. И мы, и УЕФА довели друг до друга свои позиции. Все аргументы приведены. УЕФА приняла решение в прошлом году, разрешающее юношеским сборным играть в отборе ЧЕ, но это решение так и не было реализовано. Мы считаем, что мяч на половине поля УЕФА. Но у нас есть возможность смены конфедерации. Эта возможность по-прежнему существует", – сказал Дюков.

Кроме того, стало известно, что РФС не рассчитывает на участие сборной России в чемпионате мира 2026 года и чемпионате Европы 2028-го. Напомним, в сентябре УЕФА заявил о включении российских команд в отборочные турниры к чемпионатам Европы среди юношей. После этого сразу 12 ассоциации объявили бойкот командам из РФ, вынудив УЕФА отменить свое решение.

Как сообщал OBOZ.UA, президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что союз не станет отстранять команды из Беларуси от своих соревнований.

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