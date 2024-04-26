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"Есть возможность": Россия вновь пригрозила выходом из УЕФА

Александр Чеканов
Футбол
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'Есть возможность': Россия вновь пригрозила выходом из УЕФА

Российский футбольный союз (РФС) вновь вернулся в обсуждению вопроса смены конфедерации из-за отстранения от международных соревнований. В стране-агрессорке возмутились тому, что юношеские команды из РФ не были возвращены в континентальное первенство.

Об этом в интервью порталу Sport24 заявил президент РФС Александр Дюков. Функционер обвинил Европейский футбольный союз (УЕФА) в том, что тот фактически заморозил переговоры с россиянами относительно их будущего в турнирах организации, и пригрозил уходом из нее.

"Есть возможность": Россия вновь пригрозила выходом из УЕФА

"Мы находимся в диалоге. Но в настоящий момент переговоры находятся на паузе. И мы, и УЕФА довели друг до друга свои позиции. Все аргументы приведены. УЕФА приняла решение в прошлом году, разрешающее юношеским сборным играть в отборе ЧЕ, но это решение так и не было реализовано. Мы считаем, что мяч на половине поля УЕФА. Но у нас есть возможность смены конфедерации. Эта возможность по-прежнему существует", – сказал Дюков.

"Есть возможность": Россия вновь пригрозила выходом из УЕФА
"Есть возможность": Россия вновь пригрозила выходом из УЕФА

Кроме того, стало известно, что РФС не рассчитывает на участие сборной России в чемпионате мира 2026 года и чемпионате Европы 2028-го. Напомним, в сентябре УЕФА заявил о включении российских команд в отборочные турниры к чемпионатам Европы среди юношей. После этого сразу 12 ассоциации объявили бойкот командам из РФ, вынудив УЕФА отменить свое решение.

"Есть возможность": Россия вновь пригрозила выходом из УЕФА

Как сообщал OBOZ.UA, президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что союз не станет отстранять команды из Беларуси от своих соревнований.

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