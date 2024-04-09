'С Россией не было другого выхода': УЕФА ответил на вопрос об отстранении Беларуси

Европейский футбольный союз (УЕФА) не станет отстранять команды из Беларуси от своих соревнований. В организации не видят причин для такого радикального решения и потребовали от политиков не вмешиваться в деятельность организации, которая вновь осудила войну России против Украины.

Об этом в интервью изданию infoLibre заявила президент УЕФА Александер Чеферин. Словенский функционер отметил, что отстранение российских команд было неизбежным, так как РФ совершила полномасштабное вторжение в нашу страну. Он добавил, что не поддерживает любые санкции.

"Я против бойкотов, не люблю ни бойкоты, ни запреты. Но в случае с Россией просто не было другого выхода, и мы все должны попытаться помочь остановить эту войну, это безумие. Но что касается Беларуси несколько политиков написали нам, чтобы все, кто помогал России, были отстранены. Теперь я задаю вопрос: помогают ли России те, кто покупает газ? Стоит ли отстранять все европейские страны, даже самые топовые, продолжающие покупать газ? Геостратегические проблемы должны решать политики. Требовать от спортивных организаций выполнять свою работу – это популизм и не больше", – сказал Чеферин.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов подтвердил, что не стоит ожидать возвращения команд из РФ в международные турниры.

Как сообщал OBOZ.UA, в РФС возмутился тому, что УЕФА не исключил команды из Израиля из своих турниров, лицемерно назвав это двойными стандартами.

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