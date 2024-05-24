Выше Украины: УЕФА насчитал России рейтинг за еврокубковый сезон

Европейский футбольный союз (УЕФА) продолжил начисление клубного рейтинга России, несмотря на отстранение команд из РФ от турниров под эгидой организации. Страна-агрессорка вновь получила 4.333 балла за сезон 2023/24 в таблицу коэффициентов, по которой формирует представительство в еврокубках.

Соответствующие данные значатся на официальном сайте УЕФА. Благодаря таком отношению со стороны футбольного союза Россия по итогам нынешнего клубного сезона оказалась выше Украины, войну против которой она начала в феврале 2022 года и за что была отстранена от мирового футбола.

В сумме за пять последних сезонов у россиян теперь в активе 22.965 балла и 22-я строчка в таблице коэффициентов. Это позволило бы выставить РФ четыре команды на старте еврокампании в 2026 году.

Отметим, что со следующего сезон УЕФА кардинально изменит формат проведения Лиги чемпионов. В турнире будет отсутствовать групповой этап, а все участники будут находиться в единой турнирной таблице.

Украина потеряла гарантированное место в основной сетке ЛЧ, но "Шахтер" может избежать квалификационного раунда в случае победы мадридского "Реала" над дортмундской "Боруссии" в финале ЛЧ 1 июня.

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