'Еще на 10 дней': Алиев рассказал о состоянии госпитализированного Милевского

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский продолжает проходить лечение от алкогольной зависимости в одной из столичных клиник. Экс-нападающий сборной Украины уже завершил первый этап терапии и сейчас находится в стадии реабилитации.

Об этом на своей странице в социальной сети Instagram в видеообращении рассказал многолетний партнер Артема по клубу и национальной команде Александр Алиев. Экс-динамовец подчеркнул, что вскоре Милевский полностью восстановиться, а также поблагодарил за поддержку президента "бело-синих" Игоря Суркиса.

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"Всем привет. Только что был у кента. Кента поправляется. Все с ним хорошо. Уже в состоянии реабилитации. Игорь Михайлович проплатил еще на 10 дней вперед за его реабилитацию. Так что он поправляется. Спасибо еще раз и киевскому "Динамо", и Суркису. Скоро кент поправится и все с ним будет хорошо. Он – красавчик", – сказал Алиев.

Напомним, ранее в сети появилось новое видео с Милевским, после чего болельщики призвали друзей Артема спасать ему жизнь. Артем был госпитализирован, а все расходы на его лечение взял на себя президент "Динамо" Игорь Суркис. СМИ узнали, во сколько обходится прохождение экс-футболистом реабилитации.

Как сообщал OBOZREVATEL, футбольный агент Александр Панков рассказал о том, что сильно переживает из-за ситуации вокруг Артема Милевского. А бывший партнер украинца по "Динамо" Горан Попов поделился воспоминаниями о том, как пытался на него повлиять из-за алкоголя.

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