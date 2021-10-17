Эксперт назвал главную проблему "нового Шевченко" в "Динамо"

Известный футбольный тренер и эксперт Олег Федорчук считает, что главная проблема нападающего "Динамо" Владислава Супряги заключается в том, что он не предугадывает ситуации и принимает очень простые решения, в то время как в футболе этот элемент очень важен. В свое время испанский тренер Диего Лонго, работавший с Луческу в "Динамо", назвал Супрягу "новым Шевченко".

По мнению Федорчука, в каждой атаке есть 4-5 вариантов развития. Классный футболист всегда точно угадывает с лучшим вариантом. Средний футболист выбирает через раз.

"Супряга относится к средним футболистам как раз в плане принятия решений. В игре со "Львовом" мяч отскочил от вратаря и были пустые ворота, а Влад оказался не готов к такому. И это форвард", – цитирует Федорчука fanday.

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Федорчук объяснил это тем, что Владислав не умеет предугадывать ситуации.

"Хороший нападающий должен быть готов к такому отскоку и просто ставить ногу. В футболе можешь 10 км бегать, но каждый футболист порядка 100-150 раз должен принять решение. И в этих решениях он не должен ошибаться", – уверен эксперт.

Кроме того Олег Викторович считает, что Супряга на ключевом моменте своей карьеры выбрал неправильный приоритет: карьера или сиюминутный финансовый успех.

"Выбран было второе. У нас такие были: Лунин, Швед. Но есть и другие примеры: Яремчук и Малиновский — по ступеньке приобретали уверенность и шли дальше. Нельзя перескакивать с 6-го, 7-го класса сразу в 10-й", – подытожил Федорчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, стоимость Супряги по версии авторитетного портала Transfermarkt составляет 6 миллионов евро. Владислав является воспитанником "Днепра", из которого он перешел в "Динамо" летом 2018 года. В 2019-м нападающего отдали в аренду в "Днепр-1", где игрок отлично проявил себя, забив 15 голов в 26 матчах.

Вернувшись в Киев, Супряга был основным форвардом у Мирчи Луческу, но не сумел оправдать доверие тренера. В 2020 году столичный клуб отказался отпускать его в "Болонью" за 12 миллионов евро, требуя 15 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча ФК "Львов" – "Динамо" завершилась со счетом 1:4, при этом "бело-синие" пропустили дважды.