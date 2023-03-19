Футболист ''Шахтера'' отказался возвращаться в Украину

Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Педриньо не хочет возвращаться в Украину из аренды в "Атлетико Минейро", сообщает Esporte IG. По словам агента футболиста Уилла Дантаса, он уже предупредил президента "горняков", что его подопечный не собирается покидать Бразилию.

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Дантас ведет переговоры с представителями "Шахтера", чтобы выкупить контракт. Однако украинская сторона требует за 24-летнего бразильца 20 миллионов евро, что является проблемой.

Касаемо остальных предложений от других бразильских клубов, Уилл отметил, что сдержит слово, данное футбольному директору "Минейро" Родриго Каэтано.

"Я не пожалею усилий, чтобы Педриньо остался там, где он играет сейчас. Я дал слово. Ему лучше, чтобы он был в "Атлетико". Всегда возникают консультации с другими клубами, но свое слово я сдержу", - признался агент.

В июле прошлого года Педриньо ответил отказом на предложение о переходе в арабский футбольный клуба "Аль-Айн".

В позапрошлом сезоне Педриньо сыграл за "Шахтер" в 18 поединках. Забил 4 гола и сделал 3 ассиста. По состоянию на сентябрь позапрошлого года Педриньо занимал 6-е место в списке самых дорогих игроков УПЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Педриньо перешел в "Шахтер" из "Бенфики" в июне 2021 года за 18 млн евро.

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