Экс-игрок сборной России назвал 'Челси' посмешищем из-за ситуации с Мудриком

Бывший футболист киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высмеял лондонский "Челси" из-за ситуации вокруг украинца Михаила Мудрика и результатов команды в нынешнем сезоне. Экс-игрок сборной России раскритиковал нынешнее руководство "синих" и выразил солидарность с болельщиками столичного клуба.

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Об этом Канчельскис заявил в интервью пропагандистскому телеканалу RT. Уроженец Кировограда (ныне – Кропивницкий) назвал посмешищем нынешний "Челси" после ухода Романа Абрамовича и недопустимой ситуацию, когда в раздевалке команды появляются посторонние, что произошло с Михаилом и его агентом.

"Раздевалка – это действительно своего рода семья, и посторонние не имеют права туда входить. Не знаю, почему пустили агента Михаила Мудрика, но это довольно странно. Потому в "Челси" и происходит бардак: он ведь творится и в руководстве, и в коллективе. Думаю, что после ухода Романа Абрамовича "Челси", конечно, превратился из топ-клуба АПЛ в посмешище. Это правда. При Абрамовиче лондонцы преобразились и регулярно завоёвывали титулы, брали Лигу чемпионов, выходили в финалы. Солидарен с болельщиками: они правы во всем. Желаю им удачи и чтобы они ещё когда-нибудь получили такого руководителя, как Абрамович", – сказал Канчельскис.

Ранее он цинично высказался о войне в Украине, рассказывая о матери, которая осталась в Кропивницком. Кроме того, Канчельскис назвал тупыми англичан и обвинил их в том, что они якобы дискриминационно относятся к россиянам.

Как сообщал OBOZREVATEL, авторитетное испанское издание AS назвало россиянином украинского полузащитника "Челси" Михаила Мудрика перед матчем Лиги чемпионов.

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