Daily Mail сообщила о шокирующем поступке Мудрика в "Челси"

Американский владелец "Челси" Тодд Боули столкнулся с растущим недовольством игроков, которые серьезно обеспокоены курсом клуба. На этой неделе Боули подвергся резкой критике, когда выяснилось, что в своей речи к игрокам после поражения от "Брайтона", назвал клубный сезон постыдным. Масла в огонь подлил и случай 15 января, о котором стало известно The Daily Mail.

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Во время своего рабочего визита Боули привел новичка "Челси" Михаила Мудрика, и его знакомых в раздевалку команды. Хорошо осведомленные источники указали, что визит имел место до начала матча, когда команда готовилась к игре.

Боули хотел познакомить команду, которой в то время руководил Грэм Поттер, с Мудриком, который в тот день был представлен как игрок "Челси" на поле "Стэмфорд Бридж". Но наряду с Мудриком и Боули ряд других лиц, которые, как считается, были частью окружения украинского форварда, также получили доступ в святая святых клуба.

Раздевалка рассматривается футболистами "Челси" как священное место, особенно перед стартовым свистком, когда все игроки настраиваются на матч. Существуют строгие правилами в отношении того, кому разрешено находиться в помещении в дни матчей, а кому нет. Игроки и персонал были шокированы, когда Боули, Мудрику и еще нескольким людям из числа свиты украинца разрешили войти в раздевалку.

Потратив 600 миллионов фунтов стерлингов на новые контракты в предыдущие два трансферных окна, фанаты надеялись, что новый американский режим сможет повторить успех, достигнутый при Абрамовиче.

Но провальный сезон заставил членов команды сомневаться в своем будущем на "Стэмфорд Бридж". Этим летом "Челси" собирается серьезно проредить состав, чтобы соответствовать правилам финансового Fair Play после огромных расходов на новых игроков с прошлого лета.

Подписания, сделанные при Боули:

Энцо Фернандес — 107 миллионов фунтов стерлингов

Михаил Мудрик – 88,5 млн фунтов

Уэсли Фофана — 75 миллионов фунтов стерлингов

Марк Кукурелла — 60 миллионов фунтов стерлингов

Рахим Стерлинг — 47,5 млн фунтов

Бенуа Бадиашиль — 35 миллионов фунтов стерлингов

Калиду Кулибали — 33 миллиона фунтов стерлингов

Нони Мадуке — 29 миллионов фунтов стерлингов

Мало Вкусо - 26 миллионов фунтов стерлингов

Карни Чуквуэмека — 20 миллионов фунтов стерлингов

Андрей Сантос – 18 миллионов фунтов

Пьер-Эмерик Обамеянг — 10,3 млн фунтов

Габриэль Слонина — 9 миллионов фунтов стерлингов

Давид Датро Фофана — 8 миллионов фунтов стерлингов

Жоао Феликс – аренда за 9,7 млн фунтов стерлингов

В дополнение к опасениям игроков по поводу будущего клуба, некоторые члены команды опасаются, что у них не будет шансов на попадание в первую команду в следующем сезоне из-за раздутого состава "Челси" .

Клубу грозит полное отсутствие еврокубков в следующем сезоне, учитывая их скромную позицию в Премьер-лиге, а это означает, что возможностей сыграть будет еще меньше.

После того, как "синие" во вторник вечером проиграли "Реалу" и вылетели из ЛЧ, двукратные победители упустили возможность сыграть в элитном клубном турнире европейского футбола в сезоне 23/24 через прямую путевку, как победители.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 15 января до игры 15 апреля против "Брайтона" Михаил Мудрик впервые провел полный матч. До этого он 5 раз выходил в стартовом составе и 4 раза появлялся на поле после замены.

До 15 апреля наш соотечественник оформил лишь одно результативное действие (ассист). В матче с "Брайтоном" ассист Михаила стал вторым результативным действием украинца за 11 игр в синей футболке лондонского клуба.

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