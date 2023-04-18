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Из Мудрика сделали россиянина перед матчем Лиги чемпионов против "Реала". Фотофакт

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
9,9 т.
Мудрик Челси

Авторитетное испанское издание AS допустило неприятную опечатку в своей статье, которая была посвящена украинскому полузащитнику "Челси" Михаилу Мудрику. Авторы материала под названием "Мудрик на пути Винисиуса" написали, что Михаил – талант Краснодара (город на юге России), а не Краснограда (родного города украинца в Харьковской области), на что обратил внимание комментатор Роман Бебех.

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Из Мудрика сделали россиянина перед матчем Лиги чемпионов против "Реала". Фотофакт

Текст с ошибкой провисел некоторое время на сайте AS, после чего географическое название было просто удалено.

Из Мудрика сделали россиянина перед матчем Лиги чемпионов против "Реала". Фотофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 апреля Мудрик впервые за 11 матчей провел на поле в АПЛ все 90 минут. 22-летний футболист сборной Украины вышел в стартовом составе на игру 31-го тура против "Брайтона" и получил одну из наивысших оценок от статистических порталов.

Михаил Мудрик

С 15 января до этой игры, когда Михаил Мудрик пришел в лондонский клуб, он еще ни разу не проводил полный матч. 5 раз выходил в стартовом составе и 4 раза появлялся на поле после замены. До игры 15 апреля наш соотечественник оформил лишь одно результативное действие (ассист).

Из Мудрика сделали россиянина перед матчем Лиги чемпионов против "Реала". Фотофакт

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