Из Мудрика сделали россиянина перед матчем Лиги чемпионов против "Реала". Фотофакт

Авторитетное испанское издание AS допустило неприятную опечатку в своей статье, которая была посвящена украинскому полузащитнику "Челси" Михаилу Мудрику. Авторы материала под названием "Мудрик на пути Винисиуса" написали, что Михаил – талант Краснодара (город на юге России), а не Краснограда (родного города украинца в Харьковской области), на что обратил внимание комментатор Роман Бебех.

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Текст с ошибкой провисел некоторое время на сайте AS, после чего географическое название было просто удалено.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 апреля Мудрик впервые за 11 матчей провел на поле в АПЛ все 90 минут. 22-летний футболист сборной Украины вышел в стартовом составе на игру 31-го тура против "Брайтона" и получил одну из наивысших оценок от статистических порталов.

С 15 января до этой игры, когда Михаил Мудрик пришел в лондонский клуб, он еще ни разу не проводил полный матч. 5 раз выходил в стартовом составе и 4 раза появлялся на поле после замены. До игры 15 апреля наш соотечественник оформил лишь одно результативное действие (ассист).

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