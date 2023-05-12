Экс-игрок сборной РФ заявил, что украинцев надо победить, услышав вопрос 'зачем вы сюда пришли?' на Донбассе

Бывший защитник московского ЦСКА Андрей Соломатин признался, что ему наплевать на то, что думают украинцы на Донбассе о вторжении России в нашей страну. Экс-футболист национальной сборной отметил, что РФ якобы не может изменить ситуацию и ей "остается только победить".

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Об этом Соломатин заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". бывший спортсмен, который открыто поддерживает преступления армии РФ в Украине и сам не раз бывал в регионах временно оккупированного Донбасса, вспомнил о том, как украинцы призывали агрессоров вернуться в свою страну.

"Понятно, что в Донецке были разные ситуации. Было, когда вообще не стреляли, стояла тишина полнейшая. А было и еще хуже. Мне не доводилось слышать, но ребята рассказывали, что встречались и те, кто говорил: "Зачем вы сюда пришли? У нас ничего такого не было, но были огород, хозяйство, куры, картофан, а сейчас даже этого нет". Что им ответить? Жизнь такая. Что бы они ни думали, ситуацию уже не изменить и не повернуть. Остается только победить", – сказал Соломатин.

Ранее бывший игрок киевской "Оболони", за которую россиянин провел девять матчей в середине 2000-х, заявил о том, что украинских детей "надо переделывать". Кроме того, он восхитился диктатором Владимиром Путиным, потому что он "не прогибался под пид***сов этих, под этот Запад".

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Соломатин стал посмешищем в сети после слов о том, что Россия правильно напала на Украину и должна объяснить остальным странам, что они неправы. Он также призвал вернуть в РФ смернтую казнь.

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