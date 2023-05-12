'Страна жила бы лучше': экс-игрок сборной России призвал вернуть смертную казнь в РФ, вспомнив Галкина

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Андрей Соломатин выступил за возвращение в стране-агрессорке смертной казни. Участник чемпионата мира 2002 года облил грязью всех противников войны в Украине и диктаторского режима Владимира Путина, с которыми призвал бороться любыми методами.

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Об этом Соломатин, который открыто поддерживает преступную армию РФ, заявил в интервью телеканалу "Матч ТВ". Он также выступил за то, чтобы в российских школах проводились пропагандистские уроки, а детям рассказывали, что "мы живем в самой лучшей стране – и все другие страны нам завидуют".

"Я бы снова ввел смертную казнь. Будь она у нас, думаю, страна жила бы лучше. Воровали бы меньше. Не было бы всяких Чубайсов, Ходорковских. И Галкин бы тоже меньше пи***л, не подумав. Думаю, надо было значительно раньше вводить уроки патриотизма. Как бы они выглядели? Та же пропаганда, которую вдалбливают в голову детям. Что мы живем в самой лучшей стране – и все другие страны нам завидуют", – сказал Соломатин.

Ранее бывший игрок киевской "Оболони", за которую россиянин провел девять матчей в середине 2000-х, заявил о том, что украинских детей "надо переделывать". Кроме того, он восхитился диктатором Владимиром Путиным, потому что он "не прогибался под пид***сов этих, под этот Запад".

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Соломатин стал посмешищем в сети после слов о том, что Россия правильно напала на Украину и должна объяснить остальным странам, что они неправы.

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