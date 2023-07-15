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Экс-футболист сборной Украины сделал жене подарок, который поддержал Россию. Фотофакт

Максим Иншаков
Футбол
3 минуты
2,6 т.
Экс-футболист сборной Украины сделал жене подарок, который поддержал Россию. Фотофакт

Бывший футболист сборной Украины Дмитрий Иванисеня, который выступает в самарских "Крыльях Советов", подарил свой жене Юлии Скачковой Porshe Cayenne Turbo GT 2022 года выпуска. В зависимости от комплектации такое авто стоит порядка 16,6 млн рублей (~184 000 $).

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Несмотря на то, что девушка закрасила номера, видно, что это российский знак, а также видно название города, в автосалоне которого была куплена машина - Самара. 

Экс-футболист сборной Украины сделал жене подарок, который поддержал Россию. Фотофакт

"Я так долго мечтала об этой машине и теперь она моя. Это лучший подарок в моей жизни! Дима, ты просто сумасшедший Я очень тебя люблю! До сих пор не могу в это поверить", – написала девушка под фотографией. 

Экс-футболист сборной Украины сделал жене подарок, который поддержал Россию. Фотофакт

В комментариях подписчики Юлии не оценили такой поступок 29-летнего уроженца Кривого Рога.

"Правильно надо же покупать машину в рашке, чтоб налоги с этой машины полетели в виде ракет на Украину", – пишут в юзеры.

Экс-футболист сборной Украины сделал жене подарок, который поддержал Россию. Фотофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, пока российские оккупанты убивают украинских детей своими ракетами, Иванисеня продолжает спокойно выступать в РФ, ходить по ресторанам и баловать свою жену Юлию. 8 марта футболист подарил возлюбленной салют в ее честь в Самаре.  

Экс-футболист сборной Украины сделал жене подарок, который поддержал Россию. Фотофакт
Экс-футболист сборной Украины сделал жене подарок, который поддержал Россию. Фотофакт
Экс-футболист сборной Украины сделал жене подарок, который поддержал Россию. Фотофакт

Дмитрий и Юлия расписалась в феврале 2021 года в Запорожье, где на тот момент базировалась "Заря", за которую играл полузащитник, но вместе уже около 9 лет.

Экс-футболист сборной Украины сделал жене подарок, который поддержал Россию. Фотофакт

6 апреля 2022-го появилась информация, что "Крылья Советов" не позволили Иванисене разорвать контракт. Хавбек якобы хотел покинуть Россию после начала войны, однако "Крылья" выставили завышенные требования за расторжение договора.

Экс-футболист сборной Украины сделал жене подарок, который поддержал Россию. Фотофакт

Таким образом, по сведениям игрока луганской "Зари" Артем Громов, выступавшего за самарский клуб в 2017-м, Иванисеня оказался в заложниках.

Дмитрий Иванисеня

Напомним, что Дмитрий перешел в клуб российской Премьер-лиги в июле позапрошлого года из луганской "Зари". С того момента сыграл в 20 матчах во всех турнирах, не отметившись никакими результативными действиями.

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