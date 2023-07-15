Экс-футболист сборной Украины сделал жене подарок, который поддержал Россию. Фотофакт

Бывший футболист сборной Украины Дмитрий Иванисеня, который выступает в самарских "Крыльях Советов", подарил свой жене Юлии Скачковой Porshe Cayenne Turbo GT 2022 года выпуска. В зависимости от комплектации такое авто стоит порядка 16,6 млн рублей (~184 000 $).

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Несмотря на то, что девушка закрасила номера, видно, что это российский знак, а также видно название города, в автосалоне которого была куплена машина - Самара.

"Я так долго мечтала об этой машине и теперь она моя. Это лучший подарок в моей жизни! Дима, ты просто сумасшедший Я очень тебя люблю! До сих пор не могу в это поверить", – написала девушка под фотографией.

В комментариях подписчики Юлии не оценили такой поступок 29-летнего уроженца Кривого Рога.

"Правильно надо же покупать машину в рашке, чтоб налоги с этой машины полетели в виде ракет на Украину", – пишут в юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, пока российские оккупанты убивают украинских детей своими ракетами, Иванисеня продолжает спокойно выступать в РФ, ходить по ресторанам и баловать свою жену Юлию. 8 марта футболист подарил возлюбленной салют в ее честь в Самаре.

Дмитрий и Юлия расписалась в феврале 2021 года в Запорожье, где на тот момент базировалась "Заря", за которую играл полузащитник, но вместе уже около 9 лет.

6 апреля 2022-го появилась информация, что "Крылья Советов" не позволили Иванисене разорвать контракт. Хавбек якобы хотел покинуть Россию после начала войны, однако "Крылья" выставили завышенные требования за расторжение договора.

Таким образом, по сведениям игрока луганской "Зари" Артем Громов, выступавшего за самарский клуб в 2017-м, Иванисеня оказался в заложниках.

Напомним, что Дмитрий перешел в клуб российской Премьер-лиги в июле позапрошлого года из луганской "Зари". С того момента сыграл в 20 матчах во всех турнирах, не отметившись никакими результативными действиями.

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