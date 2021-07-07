'Искренне рад!' Украинский футболист, игравший за сборную, перешел в клуб российской Премьер-лиги

Украинский футболист Дмитрий Иванисеня официально перешел в клуб российской Премьер-лиги самарские "Крылья Советов". 27-летний полузащитник, в активе которого один матч в составе сборной Украины, подписал трехлетний контракт.

Об этом сообщается на официальном сайте самарской команды, которая в нынешнем году вернулась в элитный дивизион. Игрок будет выступать за "Крылья" под 21-м номером.

"Дмитрий Иванисеня – опытный футболист, который стремительно прогрессирует. За последние несколько сезонов он это неоднократно доказал. Иванисеня имеет опыт выступления в еврокубках, что немаловажно. Дмитрий может сыграть на нескольких позициях", – отметил спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко.

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Сам Иванисеня на своей странице в социальной сети Instagram отметил, что рад переходу. "Искренне рад присоединиться к команде! С честью и достоинством буду защищать цвета такого клуба как "Крылья Советов", – написал Дмитрий.

Отметим, что в минувшем сезоне полузащитник сыграл за "Зарю" 21 матч, забил пять мячей и отдал две голевые передачи в украинской Премьер-лиге. В его активе 14 матчей и один гол в Лиге Европы, а также одна игра в составе национальной сборной Украины (спарринг с Эстонией в 2019 году).

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины Виктор Коваленко наотрез отказался переходить в киевское "Динамо".