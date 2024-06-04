Экс-футболист сборной Украины получил гражданство России – СМИ

Бывший футболист "Мариуполя" и луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня, в активе которого есть один матч за сборную Украины, получил российское гражданство. 30-летний уроженец Кривого Рога выступает в составе самарских "Крыльев Советов" и не стал покидать страну-агрессорку после начала полномасштабной войны.

Об этом информирует портал Sport24. Иванисеня стал гражданином РФ и теперь не считается легионером в российских внутренних соревнованиях. При этом на сайте самарского клуба полузащитник значится как украинец. Также в статусе гражданина нашей страны игрок зафиксирован и на портале Премьер-лиги.

Иванисеня является воспитанником криворожского футбола, а также академии донецкого "Шахтера". В активе игрока 50 матчей в высшем дивизионе украинского первенства. В ноябре 2019 года он сыграл свой единственный матч за сборную нашей страны, выйдя на второй тайм в спарринге с Эстонией.

В апреле 2022 года футболист Артем Громов заявлял о том, что Иванисеню якобы не отпускают из Самары, фактически взяв игрока в заложники. OBOZ.UA рассказывал историю игрока "Крыльев Советов".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне сборная Украины сыграла вничью с командой Германии в товарищеском матче накануне старта к чемпионату Европы 2024 года.

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