Экс-чемпион мира из России поставил крест на Джошуа в реванше с Усиком

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
4,9 т.
Экс-чемпион мира из России поставил крест на Джошуа в реванше с Усиком

Украинец Александр Усик (19-0, 13 КО) завершить в свою пользу и второй поединок против британца Энтони Джошуа (24-3, 2 КО). Наш соотечественник после боя в сентябре минувшего года станет еще более сильнее и увереннее в себе.

Такое мнение в интервью YouTubе-каналу USACHEV TV выразил российский бывший чемпион мира супертяжелого веса Денис Лебедев. Он так подчеркнул, первый бой боксеров проиграл не столько Джошуа, сколько его тренер и секундант.

Денис Лебедев был чемпионом мира WBA.
Видео дня
Бой Джошуа и Усика.

"Исход боя будет такой же, как и в первом. Александр будет увереннее. Джошуа – громила, огромный парень. Он отличный как человек и спортсмен. Я его уважаю. За первый бой с Усиком я ставлю – не ему лично, а его углу, – не то, что двойку. Кол! А углу Александра Усика пятерку с плюсом. Думаю, исход реванша будет таким же, как и в первом бою", – подчеркнул Лебедев.

Александр Усик с украинским флагом.

Ожидается, что повторный поединок Усика и Джошуа состоится весной 2022 года. Украинец будет защищать пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF), который он добыл единогласным решением судей в сентябре-2021.

Усик и Джошуа во время боя.
Александр Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что его клиент может избежать обязательств по реваншу с Джошуа ради поединка против Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

Усик отобрал у Джошуа чемпионские пояса.

Кроме того, появился обязательный претендент на пояс IBF. Им стал кубинский ветеран Луис Ортис, который нокаутировал Чарльза Мартина.

Усик – ДжошуаДенис ЛебедевЭнтони ДжошуаАлександр Усик