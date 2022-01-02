Экс-чемпион мира из России поставил крест на Джошуа в реванше с Усиком

Украинец Александр Усик (19-0, 13 КО) завершить в свою пользу и второй поединок против британца Энтони Джошуа (24-3, 2 КО). Наш соотечественник после боя в сентябре минувшего года станет еще более сильнее и увереннее в себе.

Такое мнение в интервью YouTubе-каналу USACHEV TV выразил российский бывший чемпион мира супертяжелого веса Денис Лебедев. Он так подчеркнул, первый бой боксеров проиграл не столько Джошуа, сколько его тренер и секундант.

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"Исход боя будет такой же, как и в первом. Александр будет увереннее. Джошуа – громила, огромный парень. Он отличный как человек и спортсмен. Я его уважаю. За первый бой с Усиком я ставлю – не ему лично, а его углу, – не то, что двойку. Кол! А углу Александра Усика пятерку с плюсом. Думаю, исход реванша будет таким же, как и в первом бою", – подчеркнул Лебедев.

Ожидается, что повторный поединок Усика и Джошуа состоится весной 2022 года. Украинец будет защищать пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF), который он добыл единогласным решением судей в сентябре-2021.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что его клиент может избежать обязательств по реваншу с Джошуа ради поединка против Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

Кроме того, появился обязательный претендент на пояс IBF. Им стал кубинский ветеран Луис Ортис, который нокаутировал Чарльза Мартина.