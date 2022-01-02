Знаменитый кубинец выиграл бой брутальным нокаутом и вышел на бой с Усиком

Александр Чеканов
Бокс
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Знаменитый кубинец выиграл бой брутальным нокаутом и вышел на бой с Усиком

Кубинский боксер Луис Ортис (33-2, 28 КО) победил нокаутом американца Чарльза Мартина (18-3-1, 16 КО) и стал обязательным претендентом на чемпионский пояс по версии Международной федерации бокса (IBF), которым владеет украинец Александр Усик (19-0,13 КО). 42-летний Кинг Конг, как называют Ортиса, завершил поединок в шестом раунде.

Ортиса объявили победителем боя с Мартином.

Бой, который состоялся в американском Голливуде, получился зрелищным и эффектным. Боксеры не стеснялись рубиться в ринге.

Ортис и Мартин во время боя.
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Ортис наносит удар Мартину.

Уже в первом раунде Ортис оказался на канвасе после очень короткого удара с правой от Мартина. Кубинец сумел подняться и продолжить поединок.

Мартин дважды отправил Ортиса в нокдаун.
Ортис отправил Мартина в тяжелый нокдаун.

В четвертой трехминутке американец вновь отправил Луиса на настил ринга во второй раз. Кубинец был потрясен и едва держался на ногах, но его спас гонг.

Ортис остановил Мартина в шестом раунде.

А в шестом раунде Ортис нанес левый хук прямо в висок сопернику. Чарльз буквально встал в ринге, а кубинец набросился на него, чтобы добить. В итоге рефери был вынужден остановить поединок и зафиксировать победу Кинг Конга техническим нокаутом.

Нокдаун в бою Ортис – Мартин.
Луис Ортис празднует победу.

Таком образом, Ортис стал претендентом на поединок против Усика.

Как сообщал OBOZREVATEL, в андеркарте боя Ортис – Мартин украинец Виктор Выхрист добыл скандальную победу над Яго Киладзе из Грузии.

Луис ОртисАлександр Усик