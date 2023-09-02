Дзюба на матче ЦСКА внезапно отказался поддержать террористов 'Эспаньолы', 'подорвав' z-патриотов

Известный российский футболист Артем Дзюба стал объектом критики со стороны россиян после того, как посетил поединок московского хоккейного клуба ЦСКА. 35-летний форвард единственный из всех не встал в память о ликвидированных бойцах террористического батальона "Эспаньола", которые в РФ являются героями "сво".

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Поединок ЦСКА с "Ак Барсом" был посвящен поддержке "сво" в целом и ликвидированным террористам в частности.

После этого поступка Дзюбу в комментариях в профильных пабликах завалили ненавистными сообщениями.

"Возможно, действия Дзюбы специально направлены на получение очередной порции хейта", – говорится в Telegram-канале "Мутко против".

Отметим, что ранее Дзюба заявлял о полной поддержке российского диктатора Владимира Путина на фоне войны в Украине. 34-летний бомбардир отметился полным набором штампов кремлевской пропаганды о традиционных ценностях.

Напомним, что ЦСКА помогает "Эспаньоле", которое сформированно из фанатов различных клубов РФ, незаконно вторглось на территорию Украины и убивает жителей нашей страны. Недавно в знак поддержки и солидарности российских военных преступников клуб подарил им микроавтобус.

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