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"Самый позорный клуб в мире" пробил дно, прославляя войну России против Украины и наплевав на международные правила

Александр Чеканов
Хоккей
2 минуты
2,6 т.
'Самый позорный клуб в мире' пробил дно, прославляя войну России против Украины и наплевав на международные правила

Игроки московского ЦСКА вышли на разминку перед стартовым матчем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским "Ак Барсом" в форме, которая прославляет войну в Украине, а также незаконные террористические формирование. При этом Международная федерация (IIHF) в ноябре минувшего года вынесла РФ выговор за пропаганду агрессии против нашей страны.

Видео дня

Видео раскатки хоккеистов армейского клуба в Telegram-канале "OnHockey | Дмитрий Лукашов". На форме ЦСКА можно заметить символы преступной войны России против Украины – букву Z. Также на майках спортсменов значится название террористической группировки "Эспаньола", которая уничтожается ВСУ на Донбассе.

"Самый позорный клуб в мире" пробил дно, прославляя войну России против Украины и наплевав на международные правила
"Самый позорный клуб в мире" пробил дно, прославляя войну России против Украины и наплевав на международные правила

Читатели портала Sports.ru жестко отреагировали на этот поступок ЦСКА. Они отметили, что московский клуб опозорился на весь мир и пробил дно.

"Самый позорный клуб в мире" пробил дно, прославляя войну России против Украины и наплевав на международные правила
"Самый позорный клуб в мире" пробил дно, прославляя войну России против Украины и наплевав на международные правила

"Боже. Какое же днище", "Но все-таки спорт вне политики, кричали они!", "Самый позорный клуб в мире!", "Болельщики ЦСКА, мне вас искренне жаль. Мне было бы стыдно болеть за такую команду", "Когда нас банят, мы говорим, что спорт вне политики. И он должен быть таковым. Но... ЦСКА решил доказать, что банят за дело. Вот нафига...", "Вот вам и спорт вне политики, в которую его подлые американцы пытаются втянуть. Фашисты и есть фашисты", – пишут в комментариях.

"Самый позорный клуб в мире" пробил дно, прославляя войну России против Украины и наплевав на международные правила
"Самый позорный клуб в мире" пробил дно, прославляя войну России против Украины и наплевав на международные правила

Добавим, что в этой игре с "Ак Барсом" за ЦСКА вышел на лед вратарь Иван Федотов, который был дисквалифицирован IIHF до конца года.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший нападающий московского ЦСКА Михаил Анисин в истерическом припадке призвал клуб не исполнять решение IIHF о дисквалификации вратаря Ивана Федотова.

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