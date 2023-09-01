'Самый позорный клуб в мире' пробил дно, прославляя войну России против Украины и наплевав на международные правила

Игроки московского ЦСКА вышли на разминку перед стартовым матчем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским "Ак Барсом" в форме, которая прославляет войну в Украине, а также незаконные террористические формирование. При этом Международная федерация (IIHF) в ноябре минувшего года вынесла РФ выговор за пропаганду агрессии против нашей страны.

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Видео раскатки хоккеистов армейского клуба в Telegram-канале "OnHockey | Дмитрий Лукашов". На форме ЦСКА можно заметить символы преступной войны России против Украины – букву Z. Также на майках спортсменов значится название террористической группировки "Эспаньола", которая уничтожается ВСУ на Донбассе.

Читатели портала Sports.ru жестко отреагировали на этот поступок ЦСКА. Они отметили, что московский клуб опозорился на весь мир и пробил дно.

"Боже. Какое же днище", "Но все-таки спорт вне политики, кричали они!", "Самый позорный клуб в мире!", "Болельщики ЦСКА, мне вас искренне жаль. Мне было бы стыдно болеть за такую команду", "Когда нас банят, мы говорим, что спорт вне политики. И он должен быть таковым. Но... ЦСКА решил доказать, что банят за дело. Вот нафига...", "Вот вам и спорт вне политики, в которую его подлые американцы пытаются втянуть. Фашисты и есть фашисты", – пишут в комментариях.

Добавим, что в этой игре с "Ак Барсом" за ЦСКА вышел на лед вратарь Иван Федотов, который был дисквалифицирован IIHF до конца года.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший нападающий московского ЦСКА Михаил Анисин в истерическом припадке призвал клуб не исполнять решение IIHF о дисквалификации вратаря Ивана Федотова.

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