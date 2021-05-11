Двое из "Динамо" и трое из "Шахтера": названа символическая сборная УПЛ 2020/21

Украинская Премьер-лига представила символическую сборную сезона 2020/21. Она была составлена с учетом данных авторитетного статистического портала WyScout.

Как сообщается на официальном сайте УПЛ, в команду лучших футболистов чемпионата нашей страны попали три представителя "Шахтера" и два – "Динамо". Полностью она выглядит следующим образом:

Голкипер: Анатолий Трубин ("Шахтер")

Защитники: Орест Лебеденко ("Олимпик"), Николай Матвиенко ("Шахтер"), Денис Попов ("Динамо"), Денис Балан ("Ингулец")

Полузащитники: Манор Соломон ("Шахтер"), Андрей Тотовицкий ("Десна"), Анатолий Нуриев ("Минай"), Виктор Цыганков ("Динамо")

Нападающие: Владислав Кулач, Руслан Степанюк (оба – "Ворскла").

Отметим, что "Динамо" выиграло украинскую Премьер-лигу с 11-очковым отрывом от "Шахтера", обеспечив себе прямую путевку в Лигу чемпионов. "Горняки" сыграют в квалификации. "Бронзу" и место в квалификации Лиги Европы завоевала "Заря", а "Минай" занял последнее место в таблице и вылетел в Первую лигу.

Лучшим бомбардиром первенства стал Кулач из "Ворсклы" (15 голов), на второй строчке оказался Цыганков из "Динамо" (12), а на третьей – Нуриев ("Минай") и Шахаб Захеди ("Заря"), которые отличились по 10 раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем туре УПЛ киевляне разгромили "Колос", а "Шахтер" минимально переиграл "Ингулец".