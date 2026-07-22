"Федорова – в министры обороны": в городах Украины седьмой день подряд проходят массовые митинги. Фото и видео

В Украине, несмотря на якобы урегулирование конфликта, уже седьмой день подряд продолжаются так называемые "картонные протесты". Удовлетворенные отставкой главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, люди продолжают требовать возвращения Михаила Федорова на пост министра обороны.

Видео дня

В среду, 22 июля, люди вновь вышли на площади в Киеве, Одессе, Тернополе, Львове, Кременчуге, Черновцах, Харькове, Ивано-Франковске, Виннице, Полтаве и других городах. OBOZ.UA собрал новую информацию об указанных "картонных протестах".

Киев

В столице продолжается митинг в поддержку Михаила Федорова. Участники акций заявляют, что "устали от бюрократии" и "коррупционных схем" в армии.

В целом люди довольны назначением Михаила Драпатого вместо Сырского. Но главное требование протестующих – назначение Михаила Федорова на должность министра обороны.

Главные истории дня

Люди убеждены, что только он способен обеспечить армию дронами и искоренить коррупцию.

Харьков

Не утихают митинги и в Харькове, где ежедневно раздаются взрывы. Возможно, именно поэтому протестующие не отходят далеко от входов в метро – во время воздушных тревог именно в метро продолжаются акции протеста.

Жители города скандируют старые лозунги: "Федоров – министр обороны", "Работает – не трогай", "Современная армия – современный министр", "Меняйте пленных, а не министров" и т. д.

Но к старым лозунгам добавились и новые: "Русорез", "Драпатый и Федоров – смерть москалям" и т. д.

Ивано-Франковск

Протесты в поддержку бывшего министра обороны Федорова продолжаются уже седьмой день и в Франковске. Здесь граждане собираются на центральной площади возле административного здания города.

В Франковске протесты проходят только вечером – как объясняют сами протестующие, они приходят на митинги после работы.

Николаев

И в Николаеве горожане уже седьмой день подряд устраивают акцию в поддержку Михаила Федорова.

Участники считают своей победой отставку Александра Сырского с поста командующего ВСУ, но основным требованием является восстановление Михаила Федорова.

Кропивницкий

В Кропивницком уже седьмой день подряд люди собираются на площади Героев Майдана.

Акция небольшая – на митинг собралось около 20 человек. Однако люди заявляют, что протесты не прекратятся, пока Федоров не вернется.

И тут к старым лозунгам добавились новые: "Русорез должен продолжаться", "Обменивайте пленных, а не Федорова" и т. п.

Другие города

Также небольшие акции проходили в Днепре, Житомире (на фотографиях ниже) и других городах страны.

Что предшествовало

Акции протеста в украинских городах начались сразу после того, как глава Минобороны Михаил Федоров подтвердил свою отставку. После этого жители ряда украинских городов вышли на митинги против отставки министра обороны Михаила Федорова.

По словам президента Владимира Зеленского, Федоров после увольнения не покинет его команду. Однако окончательный формат его дальнейшей работы будет определен позже.

Отдельно Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг конфликта между Федоровым и командующим ВСУ Александром Сырским. Он заявил, что во время войны президент не должен становиться на чью-либо сторону в подобных спорах.

В свою очередь, теперь уже бывший командующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал слухи о якобы его конфликте с министром обороны Михаилом Федоровым. На фоне протестов он принес извинения, если его действия или слова кого-то обидели, и призвал сосредоточиться не на личных спорах, а на войне и победе Украины.

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