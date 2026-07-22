У них была зарплата в 1000+ долларов в благополучном 2013-м, была своя Олимпиада. Они реально строили "убийц" Amazon и Alibaba, успешно подминали под себя рынки Казахстана и Беларуси. Но бабке захотелось стать владычицей морскою и поиграть в геополитическую движуху.

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И теперь предел их экономических мечтаний – это не открытие собственного пункта выдачи заказов, а разовая выплата в 2 миллиона рублей за подписание контракта и гарантированный билет в один конец.

Современный e-commerce – это колоссальная сверх концентрация ручного труда. На один мега-хаб площадью 100 тысяч квадратных метров приходится в среднем от 5 до 10 тысяч сотрудников, впахивающих в несколько смен. В одной только подмосковной Электростали до прилетов на складе трудилось около 10 000 человек. В Краснодаре и Невинномысске (а это суммарно почти 200 000 кв. м) работало еще 15–18 тысяч человек. Все они теперь на улице.

Но это лишь верхушка айсберга. Каждый условный "Z-предприниматель" или продавец кастомных кукол – это ИП, на которое работают люди в регионах: швеи на локальных фабриках, упаковщики, менеджеры карточек товара, водители-челноки. Когда лопается ядро (сгорает склад), цепная реакция по всей России схлопывает тысячи мелких бизнесов. Это выбивает из экономики еще минимум 150–200 тысяч рабочих мест на местах.

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Даже если война остановится прямо завтра: год будут ремонтировать сожженные НПЗ, пару лет латать подбитые газовозы и сухогрузы, остатки Черноморского флота будут восстанавливать десятилетиями. Бизнесы, в которые люди вкладывали все сбережения, сгорели вместе со складами, отбросив целое поколение на обочину жизни.

Один дед, который пахнет старостью и болезнью, покряхтел в телевизор – и на выходе мы имеем сотни тысяч разрушенных семей, лавину просроченных кредитов и тотальный крах горизонтальных связей в экономике.

Итоги их прошлой большой войны – они до сих пор не могут точно посчитать миллионы погибших. Итоги позапрошлой – развал империи.

Тупое, абсолютно необучаемое стадо. Не интересоваться политикой – это очень больно и дорого, юзернейм. Избегай этого изо всех сил.