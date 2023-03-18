''Динамо'' проиграло на последних минутах в матче тура в УПЛ. Видео

Киевское "Динамо" проиграло луганской "Заре" в 19-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Главный поединок тура завершился в столице со счетом 0:1.

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Встреча на поле стадиона им. Лобановского не изобиловала голевым моментами. Обе команды демонстрировали много борьбы в центре поля, до 83-й минуте не создав ничего острого у ворот друг друга.

Хлань отдал фланговую передачу через всю штрафную площадку. Круглый снаряд пролетел через нескольких футболистов "Динамо" и "Зари", попав к Эдуардо Герреро. Панамский новичок луганчан ударом с лету точно пробил мимо Нещерета.

В матче лидеров турнирной таблицы "Днепр-1" выигрывает у "Вереса" (0:1). "Шахтер" свой поединок тура сыграют 19 марта против "Руха".

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 марта подопечные Мирчи Луческу в скандальном матче одолели "Днепр-1".

После поединка главный тренер днепровской команды Александр Кучер "наехал" на игроков столичного клуба.

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