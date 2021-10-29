'Динамо' и МОЗ открывают пункт вакцинации на НСК 'Олимпийский': график работы

Киевское "Динамо" проявило заботу о своих болельщиках и гражданах Украины. Совместно с Министерством здравоохранения столичный клуб организовал на территории НСК "Олимпийский" пункт вакцинации.

Каждый желающий в течение двух дней, 31 октября и 1 ноября, сможет привиться от COVID-19. В пункте будут дежурить несколько мобильных бригад медиков, поэтому планируем избежать очередей и прочих неудобств.

Все расходы по организации вакцинации будут покрыты ФК "Динамо" (Киев). Для всех желающих вакцинация бесплатна.

Вакцины сертифицированы, их подлинность, качество и условия хранения гарантирует Министерство здравоохранения Украины. Опытный профессиональный медицинский персонал, определенный Минздравом, обеспечит быстрый и безопасный процесс вакцинации для каждого гражданина Украины, который посетит пункт НСК "Олимпийский".

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31 октября пункт вакцинации будет работать с 10.00 до 17.00, 1 ноября – с 11.00 до 19.00. Пункт будет работать в зале "Олимпийский двор", вход на территорию стадиона через "Запад-1", "Север-1,2".

ФК "Динамо" (Киев) поддерживает призыв президента Украины Владимира Зеленского и Министерства здравоохранения Украины о вакцинации.

Столичный клуб призывает футбольных болельщиков ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих и вакцинироваться от опасного вируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве озвучили противопоказания к вакцинации от COVID-19.