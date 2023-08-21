Ссорятся и ругаются: СМИ намекнули на конфликт между футболистами 'Динамо'

В стане киевского "Динамо" существует невероятная напряженность в отношениях между футболистами, что сказывается на игре и результатах команды. Особенно четко это было видно во время поединка Премьер-лиги Украины, в котором "бело-синие" сенсационно проиграли одесскому "Черноморцу" 2:3.

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Об этом в своей авторской программе на YouTube-канале "ПроФутбол Digital" рассказал известный журналист Владимир Зверов. По его словам, игроки "Динамо" постоянно выражают друг другу претензии, ругаются, ссорятся и конфликтуют, что можно увидеть, если вживую наблюдать за игрок киевлян.

"В "Динамо" проблемы с коммуникацией между футболистами на поле. Они ссорятся между собой, нервничают в разговорах. Это то, что видно у поля и что ты не увидишь за телевизионной картинкой. Есть внутренняя нервозность, переходящая во внешнюю. И это также очень важный фактор того, что результат не добывается. Вот эта психология, нервы, ошибки, которых очень много во всех линиях игры "Динамо", накладываются и эта нервозность становится еще сильнее и она просто взрывается. Это то, что остается за кадром. То, чего вы не увидите за турнирной таблицей и счетом на табло", – сказал Зверов.

Отметим, что после поражения от "Черноморца" главный тренер "Динамо" Мирча Луческу наехал на игроков своей команды со словами "я зол".

Как сообщал OBOZREVATEL, ривненский "Верес" забил курьезный гол в домашнем матче 4-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге с полтавской "Ворсклой", видео которого стало вирусным в сети и набрало миллионы просмотров.

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